أصيب 38 فلسطينياً الخميس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ذكر أن طواقم الجمعية "تعاملت مع 38 إصابة خلال مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس".

وأوضح البيان وجود "إصابة بالرصاص الحي، واثنتَين بالرصاص المعدني، و35 جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع".

وفي ساعة مبكرة من فجر الخميس اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام نابلس.

وقال شهود عيان، إن قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت عدة أحياء من نابلس وداهمت منازل فلسطينية وفتشتها.

واستخدم جيش الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما أغلق شبان فلسطينيون الطرق أمام المركبات العسكرية التي رشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة، وفق المصدر نفسه.