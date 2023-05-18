انتقدت وزارة الخارجية التركية رسوّ مدمّرة تابعة للقوات البحرية الأمريكية في ميناء خاضع لسيطرة إدارة جنوب قبرص اليونانية.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة الخميس رداً على زيارة المدمّرة USS Arleigh Burke لميناء ليماسول في ساحل إدارة جنوب قبرص اليونانية.

وأشار البيان إلى أن المدمّرة USS Arleigh Burke تابعة للأسطول الأمريكي السادس الذي ينشط في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وعبّر عن دعم أنقرة القوي لتصريحات جمهورية شمال قبرص التركية ضد زيارة هذه المدمّرة وقبلها غواصة أمريكية لميناء ليماسول.

وجددت الوزارة تأكيد أن "الخطوات الأمريكية المخلّة بالتوازن في المنطقة، وقبرص التركية، تضرّ بالموقف المحايد الذي تحافظ عليه الولايات المتحدة في الجزيرة منذ سنوات طويلة، وتشكل عقبة أمام إيجاد حل عادل ودائم ومستدام في قبرص".

ودعت الخارجية التركية الجانب الأمريكي إلى إعادة النظر في هذه السياسات.

وقالت: "نودّ التأكيد مجدداً أن تركيا التي تتمتع بصفة الدولة الضامنة في قبرص ستواصل بكل حزمٍ الدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للقبارصة الأتراك في جميع الشروط والظروف".

والأربعاء، نشرت وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية بياناً ينتقد زيارة المدمّرة الأمريكية لميناء ليماسول.