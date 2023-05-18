سياسة
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تركيا تنتقد رسوّ مدمّرة أمريكية بميناء جنوب قبرص اليونانية
انتقدت وزارة الخارجية التركية رسوّ المدمّرة USS Arleigh Burke التابعة للأسطول الأمريكي السادس الذي ينشط في شرق البحر الأبيض المتوسط، في ميناء خاضع لسيطرة إدارة جنوب قبرص اليونانية.
تركيا تنتقد رسوّ مدمّرة أمريكية بميناء جنوب قبرص اليونانية
دعت الخارجية التركية الجانب الأمريكي إلى إعادة النظر في هذه السياسات  / صورة: Reuters
18 مايو 2023

انتقدت وزارة الخارجية التركية رسوّ مدمّرة تابعة للقوات البحرية الأمريكية في ميناء خاضع لسيطرة إدارة جنوب قبرص اليونانية.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة الخميس رداً على زيارة المدمّرة USS Arleigh Burke لميناء ليماسول في ساحل إدارة جنوب قبرص اليونانية.

وأشار البيان إلى أن المدمّرة USS Arleigh Burke تابعة للأسطول الأمريكي السادس الذي ينشط في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وعبّر عن دعم أنقرة القوي لتصريحات جمهورية شمال قبرص التركية ضد زيارة هذه المدمّرة وقبلها غواصة أمريكية لميناء ليماسول.

وجددت الوزارة تأكيد أن "الخطوات الأمريكية المخلّة بالتوازن في المنطقة، وقبرص التركية، تضرّ بالموقف المحايد الذي تحافظ عليه الولايات المتحدة في الجزيرة منذ سنوات طويلة، وتشكل عقبة أمام إيجاد حل عادل ودائم ومستدام في قبرص".

ودعت الخارجية التركية الجانب الأمريكي إلى إعادة النظر في هذه السياسات.

وقالت: "نودّ التأكيد مجدداً أن تركيا التي تتمتع بصفة الدولة الضامنة في قبرص ستواصل بكل حزمٍ الدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للقبارصة الأتراك في جميع الشروط والظروف".

والأربعاء، نشرت وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية بياناً ينتقد زيارة المدمّرة الأمريكية لميناء ليماسول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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