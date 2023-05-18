توفيت طفلة مهاجرة تبلغ من العمر ثمانية أعوام في مركز حجز في تكساس في الولايات المتحدة الأربعاء، في وقت تحدثت السلطات عن تراجع محاولات العبور غير القانوني للحدود الجنوبية للبلد منذ بدء تطبيق سياسات جديدة الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في بيان "كانت الطفلة وأسرتها محتجزين في محطة هارلينغن حيث واجهت حالة طوارئ طبية".

وأضاف البيان "جرى استدعاء أجهزة الطوارئ الطبية إلى المحطة ونقلت الطفلة إلى المستشفى المحلي حيث أعلنت وفاتها"، مشيراً إلى فتح تحقيق في الوفاة.

ولم تحدد إدارة الجمارك وحماية الحدود هوية أو جنسية الطفلة.

والأسبوع الماضي، توفي شاب من هندوراس يبلغ من العمر 17 عاماً، وصل إلى الولايات المتحدة دون أهل أو وصي قانوني، في مكان احتجاز حكومي في مدينة سيفتي هاربور بولاية فلوريدا.

وأعلن مسؤول أمريكي الأربعاء أنّ محاولات العبور غير القانوني للحدود الجنوبية للولايات المتّحدة استمرّت بالتراجع منذ بدء تطبيق سياسات جديدة الأسبوع الماضي للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين.

وقال مساعد وزير الأمن الداخلي، بلاس نونيز-نيتو إنّ دورية الحدود أحصت أقلّ من أربعة آلاف "مواجهة" واحتجاز وطرد، مع عبور الأشخاص دون إذن في اليومين الماضيين.