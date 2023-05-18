سياسة
2 دقيقة قراءة
جاوش أوغلو: هدفنا القضاء على الإرهاب وإحياء العملية السياسية في سوريا
أكّد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو  أن الهدف المشترك للدول المشاركة في الاجتماع الرباعي بموسكو بشأن سوريا، هو القضاء على التهديدات الإرهابية وضمان العودة الآمنة للاجئين وإحياء العملية السياسية في سوريا.
جاوش أوغلو: هدفنا القضاء على الإرهاب وإحياء العملية السياسية في سوريا
جاوش أوغلو: تركيا اتخذت خطوة جادة نحو تطبيع العلاقات مع سوريا / صورة: AA
18 مايو 2023

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن الهدف المشترك للدول المشاركة في الاجتماع الرباعي بموسكو هو "القضاء على التهديدات الإرهابية وضمان العودة الآمنة للاجئين وإحياء العملية السياسية في سوريا".

وأشار في مؤتمر صحفي بولاية أنطاليا إلى زيارته موسكو قبل 4 أيام من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية التي أُجريَت في 14 مايو/ أيار الجاري.

وأفاد بأن بلاده اتخذت خطوة جادّة نحو تطبيع العلاقات مع النظام السوري وعودة الوضع الداخلي إلى طبيعته هناك.

وأضاف: "هدفنا المشترك هو القضاء على التهديدات الإرهابية وضمان العودة الآمنة للاجئين وإحياء العملية السياسية في سوريا".

وأوضح أن جميع ما ذُكر "مرتبط بعضه ببعض ويتطلب خططاً شاملة، وهي سياسات لا يمكن اختزالها بشعارات سياسية يومية".

وشدّد على أن هذه العملية لا يمكن تنفيذها إلا من خلال مشاركة "عسكرية ودبلوماسية حازمة ومتسقة".

وأشار إلى "خطورة التصريحات التي تضع جانباً مصالح تركيا الأساسية وأمنها القومي، فقط من أجل الإدلاء بخطاب سحب القوات (التركية من سوريا)".

وبيّن أن "3 عوامل رئيسية تحفز حركة اللاجئين، هي انسداد العملية السياسية، وتنظيما داعش وYPG الإرهابيان".

ولفت إلى أن مكافحة تركيا للتنظيمات الإرهابية بأشكالها كافة "تزيل هذا الخطر الذي يدفع إلى الهجرة، وتوفّر أيضاً مناطق آمنة لعودة اللاجئين".

وتابع: "ليس من الواقعي القضاء على حالة عدم الاستقرار في سوريا والتهديدات التي يخلقها دون إعادة إحياء العملية السياسية، لهذا كنا أحد الفاعلين الرئيسيين في جميع المساعي، بما في ذلك مسار أستانة".

وحول تطبيع العلاقات مع مصر، أكد جاوش أوغلو أن بلاده ستواصل العملية أسرع بكثير عقب الجولة الثانية من الانتخابات (في 28 مايو/أيار الجاري).

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us