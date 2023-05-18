قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن الهدف المشترك للدول المشاركة في الاجتماع الرباعي بموسكو هو "القضاء على التهديدات الإرهابية وضمان العودة الآمنة للاجئين وإحياء العملية السياسية في سوريا".

وأشار في مؤتمر صحفي بولاية أنطاليا إلى زيارته موسكو قبل 4 أيام من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية التي أُجريَت في 14 مايو/ أيار الجاري.

وأفاد بأن بلاده اتخذت خطوة جادّة نحو تطبيع العلاقات مع النظام السوري وعودة الوضع الداخلي إلى طبيعته هناك.

وأضاف: "هدفنا المشترك هو القضاء على التهديدات الإرهابية وضمان العودة الآمنة للاجئين وإحياء العملية السياسية في سوريا".

وأوضح أن جميع ما ذُكر "مرتبط بعضه ببعض ويتطلب خططاً شاملة، وهي سياسات لا يمكن اختزالها بشعارات سياسية يومية".

وشدّد على أن هذه العملية لا يمكن تنفيذها إلا من خلال مشاركة "عسكرية ودبلوماسية حازمة ومتسقة".

وأشار إلى "خطورة التصريحات التي تضع جانباً مصالح تركيا الأساسية وأمنها القومي، فقط من أجل الإدلاء بخطاب سحب القوات (التركية من سوريا)".

وبيّن أن "3 عوامل رئيسية تحفز حركة اللاجئين، هي انسداد العملية السياسية، وتنظيما داعش وYPG الإرهابيان".

ولفت إلى أن مكافحة تركيا للتنظيمات الإرهابية بأشكالها كافة "تزيل هذا الخطر الذي يدفع إلى الهجرة، وتوفّر أيضاً مناطق آمنة لعودة اللاجئين".

وتابع: "ليس من الواقعي القضاء على حالة عدم الاستقرار في سوريا والتهديدات التي يخلقها دون إعادة إحياء العملية السياسية، لهذا كنا أحد الفاعلين الرئيسيين في جميع المساعي، بما في ذلك مسار أستانة".

وحول تطبيع العلاقات مع مصر، أكد جاوش أوغلو أن بلاده ستواصل العملية أسرع بكثير عقب الجولة الثانية من الانتخابات (في 28 مايو/أيار الجاري).