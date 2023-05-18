انطلقت الخميس في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الذاتية الحكم في روسيا، أعمال "منتدى قازان 2023" بمشاركة ممثلين اقتصاديين من الدول الإسلامية.

ويهدف المنتدى الذي يُنظَّم هذا العام للمرة الرابعة عشرة، إلى تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ومن أهداف المنتدى أيضاً توسيع التمويل الإسلامي، وصناعة المنتجات الحلال في روسيا، وفتح أسواق جديدة، والكشف عن الفرص الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يشارك في المنتدى ممثلون عن المنظمات الدولية، والمؤسسات العامة، والمالية، ومسؤولو السفارات، وسياسيون، ومستثمرون، ورجال أعمال وأكثر من 7000 مشارك من 86 دولة.

وسيُنظَّم نحو 200 فاعلية، بما في ذلك 140 اجتماعاً موضوعياً في إطار المنتدى.

وفي اليوم الأول للمنتدى ستُعقَد جلسات تحت عنوان "التمويل الإسلامي - أساسيات الصيرفة والتمويل الإسلامي"، و"روسيا والعالم الإسلامي: التعاون الإعلامي لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي" ، و"شهادة المنتجات الحلال والخبرة الدولية"، و"تطبيق الذكاء الصناعي في دنيا الأعمال"، و"التعاون العلمي والتكنولوجي للاستخدام الفعال للموارد".

ويوفّر المنتدى الفرصة لرجال الأعمال المشاركين لإيجاد شركاء تجاريين، وماليين، وتقنيين، ودخول أسواق جديدة، وجذب الاستثمارات.

أيضاً يقام على هامش المنتدى معرض الأعمال "روسيا حلال إكسبو"، بالإضافة إلى المنتجات والخدمات الحلال، وستُقدَّم مشاريع الاستثمار بخصوص البنية التحتية، ومعرض "سوق الحلال في روسيا"، وعرض "الأزياء المحتشمة" للملابس.