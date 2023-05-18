قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الدعم الشعبي الكبير الذي ناله بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 14 مايو/أيار، يُعتبر ضماناً للجولة الثانية.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته عبر اتصال هاتفي في الاجتماع الإقليمي التشاوري لتقييم أداء الإدارات المحلية الذي انعقد الخميس في ولاية قيصري وسط تركيا.

وشكر أردوغان جميع كوادر حزب العدالة والتنمية على المجهود الكبير الذي بذلوه قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت يوم 14 مايو/أيار الجاري.

وأشار إلى أهمية حصول "تحالف الجمهور" بقيادة حزب العدالة والتنمية على الأغلبية في البرلمان التركي.

وأضاف: "حقّقنا الأغلبية في البرلمان، والآن حان وقت العمل من أجل كسب الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم 28 مايو/أيار. محاولات المعارضة لتقليل الفارق لن تُجدي".

وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية كل من مرشح "تحالف الشعب" الرئيس أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح (تحالف الأجداد) سنان أوغان، بالإضافة لمحرم إنجه الذي أعلن انسحابه من السباق الانتخابي.

والاثنين أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسمياً إجر اء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/أيار، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.

وحصل أردوغان على 49.51% من أصوات الناخبين، فيما نال كليجدار أوغلو 44.92​​​​​​​%، وسنان أوغان 5.17%، ومحرم إنجه (المنسحب) 0.44%.​​​​​​​