سياسة
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لقاء مرتقب بين زعيمَي أرمينيا وأذربيجان في 25 مايو بموسكو
يعتزم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان لقاء الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 25 مايو/أيار الجاري بموسكو، بناء على عرض قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
لقاء مرتقب بين زعيمَي أرمينيا وأذربيجان في 25 مايو بموسكو
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان / Others
18 مايو 2023

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الخميس، أنه سيلتقي الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 25 مايو/أيار الجاري بالعاصمة الروسية موسكو.

وأوضح باشينيان في تصريح صحفي أنه وافق على عرض قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد اجتماع بين زعيمي أذربيجان وأرمينيا في 25 مايو/أيار.

وذكر أنه التقى علييف في 14 مايو/أيار في بروكسل بوساطة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وأنهما اتفقا على وحدة أراضي البلدين وسيادتهما وفق ميثاق الأمم المتحدة.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار تستعيد باكو بموجبه محافظات محتلة بإقليم قره باغ، عقب عملية عسكرية أطلقها الجيش الأذربيجاني في 27 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، لتحرير أراضيها التي تحتلها أرمينيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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