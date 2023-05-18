أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الخميس، أنه سيلتقي الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 25 مايو/أيار الجاري بالعاصمة الروسية موسكو.

وأوضح باشينيان في تصريح صحفي أنه وافق على عرض قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد اجتماع بين زعيمي أذربيجان وأرمينيا في 25 مايو/أيار.

وذكر أنه التقى علييف في 14 مايو/أيار في بروكسل بوساطة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وأنهما اتفقا على وحدة أراضي البلدين وسيادتهما وفق ميثاق الأمم المتحدة.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار تستعيد باكو بموجبه محافظات محتلة بإقليم قره باغ، عقب عملية عسكرية أطلقها الجيش الأذربيجاني في 27 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، لتحرير أراضيها التي تحتلها أرمينيا.