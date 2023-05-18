أدانت وزارة الخارجية التركية بشدةٍ الخميس، اقتحام متطرفين يهود المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وقالت الوزارة في بيان: "نُدين بشدةٍ انتهاكَ الجماعات اليهودية المتطرفة للوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف مرة أخرى، واقتحام المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية ومحاولة العبادة في هذه المنطقة".

وجددت الخارجية التركية دعوتها الحكومة الإسرائيلية إلى عدم السماح بمثل هذه الأعمال الاستفزازية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بلا تأخير لحماية الوضع الراهن في الأماكن المقدسة.

وفي وقت سابق الخميس اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، حسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

واعتدى المستوطنون المشاركون في المسيرة بالحجارة على الفلسطينيين والطواقم الصحفية قرب باب العامود بالقدس.

وعادة ما يتخلل المسيرةَ إطلاق شعارات عنصرية بينها "الموت للعرب"، مع طرق شديد على أبواب المنازل والمحالّ التجارية في البلدة القديمة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت نشر 3200 من عناصرها لتأمين المسيرة التي تتزامن مع الذكرى السنوية 56 لاحتلال القدس الشرقية عام 1967، وفقاً للتقويم العبري.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تعمل بكثافة على تهويد القدس الشرقية وطمس هويتها الإسلامية والعربية، فيما يتمسكون بها عاصمةً لدولتهم المأمولة استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمّها إليها في 1981.