سياسة
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وزير النقل التركي: نوفر مليار لتر وقود سنوياً بفضل مشاريع الطرقات
قال وزير النقل والبنى التحتية التركي إن بلاده توفر مليار لتر وقود سنوياً بفضل الطرقات التي أنشأتها الحكومة. ولفت إلى الأهمية التي اكتسبتها إسطنبول تحت رئاسة الرئيس أردوغان بفضل كثير من مشاريع البنى التحتية كمطار إسطنبول وجسر السلطان ياووز سليم.
وزير النقل التركي: نوفر مليار لتر وقود سنوياً بفضل مشاريع الطرقات
توفر تركيا سنويا بفضل هذه المشاريع مليار لتر من الوقود وتقلص الحوادث المرورية بنسبة 82%   / صورة: AA
19 مايو 2023

قال وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قرا إسماعيل أوغلو، إن بلاده توفر مليار ليتر وقود سنوياً بفضل الطرقات التي أنشأتها الحكومة خلال العقدين الأخيرين.

جاء ذلك في كلمة الخميس خلال مشاركته في فاعلية بإسطنبول، أوضح فيها أن الحكومات أنشأت كثيراً من الطرقات والأنفاق بمختلف أنحاء البلاد، في إطار رؤية "الطرق حضارة" التي أطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأفاد الوزير في هذا الصدد أن الحكومات أنشأت 29 ألف كيلومتر من الطرقات المقسمة، وأن طول الأنفاق بلغ 720 كيلومتراً بعدما كان 50 كيلومتراً فقط عام 2002.

ولفت إلى أن مدينة إسطنبول أصبحت من المدن المهمة تحت رئاسة الرئيس أردوغان بفضل كثير من مشاريع البنى التحتية مثل مطار إسطنبول وجسر السلطان ياووز سليم وقطار مرمراي ونفق أوراسيا.

وأشار إلى أن 85 ألف سيارة تمر من نفق أوراسيا و140 ألف سيارة تمر من جسر ياووز سليم يومياً.

وأفاد بأن بلاده توفر سنوياً بفضل هذه المشاريع مليار لتر من الوقود، فضلاً عن اختصار 7 مليارات ساعة من الزمن، إلى جانب تقليص الحوادث المرورية بنسبة 82 %، ما يسهم في إنقاذ حياة 13 ألف و100 شخص سنوياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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