صرح قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين في رسالة على تطبيق تليغرام ليل الخميس-الجمعة، بأن السيطرة على مدينة باخموت حيث تتركز المعارك في شرق أوكرانيا منذ أشهر، غير مرجحة في الأيام المقبلة.

وقال بريغوجين إنه "من غير المرجح أخذ باخموت بالكامل غداً أو بعد غد"، مشيراً إلى معارك عنيفة في الضواحي الجنوبية الغربية للمدينة.

وأضاف: "لم نأخذ باخموت بعد"، موضحاً أن "هناك ضاحية تسمى ساموليت وتبدو قلعة منيعة تتألف من صفوف من مبانٍ تشكّل سدّاً (...)، وأصعب المعارك تجري هناك حاليّاً".

وتابع بريغوجين: "لذلك لنا طلب مهمّ: السعادة تحبّ الصمت.. دعونا نُنهِ عملنا".

وكانت أوكرانيا أعلنت الثلاثاء أنها سيطرت على أكثر من عشرين كيلومتراً مربعاً على مشارف باخموت، لكنها اعترفت في الوقت نفسه بأن القوات الروسية تواصل تقدمها في المدينة نفسها التي دمرتها معارك مستمرة منذ أشهر.

والمعركة من أجل هذه المدينة الواقعة في دونباس هي الأعنف والأطول منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.

ويشكك المراقبون في أهمية باخموت الاستراتيجية لروسيا، إلا أن السيطرة على المدينة ستسمح لموسكو بتحقيق النصر بعد انتكاسات عدة.

تحذيرات أوكرانية من ضربات صاروخية

صدرت في ساعة مبكرة من صباح الجمعة تحذيرات من غارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا باستثناء المناطق الغربية النائية.

وحذر الجيش من ضربات صاروخية محتمَلة في منطقتَي أوديسا وميكولاييف الجنوبيتين، كما وردت تحذيرات من هجمات بطائرات مسيرة في كييف وفي مناطق غرب العاصمة.