سياسة
2 دقيقة قراءة
فاغنر تستبعد السيطرة على باخموت خلال أيام وتحذيرات من غارات جوية بأوكرانيا
قال قائد مجموعة فاغنر الروسية إنه من غير المرجح أخذ باخموت بالكامل غداً أو بعد غد، مشيراً إلى معارك عنيفة في الضواحي الجنوبية الغربية للمدينة. من جانبه حذّر الجيش الأوكراني من هجمات بطائرات مسيرة في كييف وفي مناطق غرب العاصمة.
فاغنر تستبعد السيطرة على باخموت خلال أيام وتحذيرات من غارات جوية بأوكرانيا
أوكرانيا أعلنت الثلاثاء أنها سيطرت على أكثر من عشرين كيلومتراً مربعاً على مشارف باخموت / صورة: Reuters
19 مايو 2023

صرح قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين في رسالة على تطبيق تليغرام ليل الخميس-الجمعة، بأن السيطرة على مدينة باخموت حيث تتركز المعارك في شرق أوكرانيا منذ أشهر، غير مرجحة في الأيام المقبلة.

وقال بريغوجين إنه "من غير المرجح أخذ باخموت بالكامل غداً أو بعد غد"، مشيراً إلى معارك عنيفة في الضواحي الجنوبية الغربية للمدينة.

وأضاف: "لم نأخذ باخموت بعد"، موضحاً أن "هناك ضاحية تسمى ساموليت وتبدو قلعة منيعة تتألف من صفوف من مبانٍ تشكّل سدّاً (...)، وأصعب المعارك تجري هناك حاليّاً".

وتابع بريغوجين: "لذلك لنا طلب مهمّ: السعادة تحبّ الصمت.. دعونا نُنهِ عملنا".

وكانت أوكرانيا أعلنت الثلاثاء أنها سيطرت على أكثر من عشرين كيلومتراً مربعاً على مشارف باخموت، لكنها اعترفت في الوقت نفسه بأن القوات الروسية تواصل تقدمها في المدينة نفسها التي دمرتها معارك مستمرة منذ أشهر.

والمعركة من أجل هذه المدينة الواقعة في دونباس هي الأعنف والأطول منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.

ويشكك المراقبون في أهمية باخموت الاستراتيجية لروسيا، إلا أن السيطرة على المدينة ستسمح لموسكو بتحقيق النصر بعد انتكاسات عدة.

تحذيرات أوكرانية من ضربات صاروخية

صدرت في ساعة مبكرة من صباح الجمعة تحذيرات من غارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا باستثناء المناطق الغربية النائية.

وحذر الجيش من ضربات صاروخية محتمَلة في منطقتَي أوديسا وميكولاييف الجنوبيتين، كما وردت تحذيرات من هجمات بطائرات مسيرة في كييف وفي مناطق غرب العاصمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us