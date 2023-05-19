سياسة
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زلزال بقوة 7.7 يضرب كاليدونيا الجديدة وإخلاء الساحل بعد تحذير تسونامي
ضرب زلزال قويّ بلغت شدّته 7.7 درجة في عمق المحيط الهادئ جنوب شرق كاليدونيا الجديدة، وأخلت السلطات الساحل بالكامل بعد إطلاق تحذيرات من حدوث موجات تسونامي.
زلزال بقوة 7.7 يضرب كاليدونيا الجديدة وإخلاء الساحل بعد تحذير تسونامي
أخلت السلطات الساحل بالكامل خوفاً من حدوث موجات تسونامي بعد وقوع الزلزال في عمق المحيط الهادئ. / صورة: AFP
19 مايو 2023

ضرب زلزال قويّ بلغت شدّته 7.7 درجات على مقياس ريختر الجمعة، في عمق المحيط الهادئ جنوب شرق كاليدونيا الجديدة، وفق المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

ورُصِدت الهزّة على عمق 37 كيلومتراً وعلى بعد 333.8 كيلومتر عن سواحل كاليدونيا.

وحذّر مركز الإنذار في المحيط الهادئ من موجات تسونامي محتمَلة، ضمن مساحة تقدر بألف كيلومتر مربع حول مركز الزلزال.

وقال المركز في بيان: "بناء على المعطيات الأولية للزلازل، من المحتمَل حدوث موجات تسونامي خطيرة على السواحل الواقعة على بعد ألف كيلومتر من مركز الزلزال".

وأعلن مدير الدفاع المدني، الكولونيل مارشي ليتشيا، إخلاء السلطات سواحل كاليدونيا بأكملها بعد إنذار تسونامي، إذ أطلقت تحذيرات عبر الإذاعة تطالب السكات بالابتعاد عن الساحل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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