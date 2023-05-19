أطلقت شركة "أوبن إيه آي - OpenAI" الخميس، تطبيقاً مخصَّصاً للهواتف المحمولة من برنامج الذكاء الصناعي التوليدي "تشات جي بي تي - ChatGPT" الذي يشهد نموّاً هائلاً على الإنترنت وتثير قدراته المذهلة الإعجاب والقلق معاً.

وبات التطبيق الجديد متاحاً على أجهزة آيفون في الولايات المتحدة كبداية، على أن يتوافر قريباً في دول أخرى وعلى الهواتف المحمولة العاملة وفق نظام "أندرويد" أيضاً، وفقاً لبيان صادر عن الشركة الناشئة ومقرها كاليفورنيا.

وسيكون التطبيق مجانياً مثل الموقع المتاح حالياً على الإنترنت، وسيتمكن المستخدمون من مناقشة روبوت المحادثة وطلب مهام منه، ككتابة رسائل وشرح مفاهيم تقنية واقتراح أفكار وتلخيص نصوص، وغيرها من المهام المبرمج على أدائها.

وأُطلِق موقع ChatGPT في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتجاوز عدد مستخدميه في أسبوع واحد مليوناً، وهو رقم قياسي.

وبعد شهرين أصبح عدد مستخدميه النشطين نحو 100 مليون شهرياً، وهو رقم قياسي آخر وفقاً لدراسة من "يو بي إس - UBS"، نشرتها وسائل الإعلام.

وبادرت "ميكروسوفت" التي تُعدّ المستثمر الرئيسي في OpenAI، إلى إدماج النموذج اللغوي الذي يقوم عليه ChatGPT في محركها للبحث "بينغ"، فيما شارفت غوغل على إطلاق نسخة تجريبية باستخدام الذكاء الصناعي التوليدي.