على هامش مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء الذي أُقيمَ أواخر أبريل/نيسان 2023 في إسطنبول، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رائدَي الفضاء غزر ألبير غزر أوجي وتوفا جيهانغير أتاسيفر، والمهمة التي سيؤدّيانها في الفضاء.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه في 29 أبريل/نيسان إن رائد الفضاء التركي الأول سيؤدّي مهمته في محطة الفضاء الدولية لمدة 14 يوماً، ورائد الفضاء الاحتياطي سيعزّز تدريبه من خلال إجراء رحلة شبه مدارية.

وأشار إلى أن ألبير غزر أوجي هو طيار بطل حقق نجاحات مهمة في قيادة القوات المسلحة التركية، أما توفا جيهانغير أتاسيفر، فإنه مهندس يعمل في مجال أنظمة الإطلاق الفضائية في شركة "روكيتسان" التركية للصناعات الدفاعية.

ويخضع غزر أوجي وأتاسيفر لتدريبات مكثفة بشأن مهمتهما الفضائية في مدينة هيوستن الأمريكية وسط متابعة وثيقة من وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك.

"سعيد بكوني أول رائد فضاء في تركيا"

غزر أوجي قال في حديث لوكالة الأناضول إنه انضم إلى مهمة الفضاء في أثناء عمله في قيادة القوات الجوية التركية، وإنه تقدم بطلب الانضمام بعد سماعه الإعلان من الرئيس أردوغان.

وأوضح أنه تلقى خبر اختياره للمهمة من البروفيسور أحمد يوزغاتليغيل، نائب رئيس معهد "توبيتاك" التركي لأبحاث تكنولوجيا الفضاء، وبدأ لاحقاً بالتدريبات في مدينة هيوستن التابعة لولاية تكساس الأمريكية.

وأكد أن الخطة المرسومة تتضمن إجراء مهمة إلى الفضاء في الربع الأخير من عام 2023 وأنه سيُزوَّد بالجدول الزمني الدقيق في الأيام القادمة.

ولفت إلى أن الانطلاق إلى الفضاء سيجري من مركز "كينيدي" للفضاء في ولاية فلوريدا الأمريكية، ومن المقرر أن يبقى في الفضاء 14 يوماً.

وستشهد هذه الفترة إجراء تجارب متنوعة في الفضاء بإشراف معهد "توبيتاك" حسب غزر أوجي.

وأعرب غزر أوجي عن شعوره بسعادة كبيرة لكونه أول رائد فضاء في تركيا.

وأضاف: "أتطلع إلى أن تكون هذه الخطوة منطلَقاً في تاريخنا الذي سنفتخر به مستقبلاً، وأن تأخذ تركيا في المرحلة المقبلة مكانها المستحَقّ كصاحبة كلمة لا كمشاركة فقط في مشاريع فضاء أكبر".

"هدفي النهائي الذهاب إلى القمر"

بدوره قال أتاسيفر لوكالة الأناضول إن حلم الذهاب إلى الفضاء بدأ معه منذ 2014، وإن هدفه النهائي الذهاب إلى القمر.

وأضاف: "وفي الرحلة إلى القمر كانت إحدى الخطوات المنطقية أن أكون جزءاً من مهمة تُنفَّذ في مدار أرضي منخفض".

وأشار المهندس إلى الحماسة التي انتابته مع إعلان أول بعثة تركية مأهولة إلى الفضاء، فتَقدَّم في مايو/أيار 2022 بطلب للمشاركة فيها مع بدء عملية التقديم.

وأردف: "كانت عملية التقديم طويلة جدّاً، مررنا باختبارات مكثفة وصعبة للغاية وبمراحل تصفيات. استغرقت العملية نحو 10 أشهر. إنه لأمر مدهش أن أكون هنا".

وعبّر عن شعوره بالفخر والسعادة الغامرة لاختياره كي يكون جزءاً من هذه البعثة التي وصفها بالتاريخية.

وأضاف: "نحاول حالياً استيعاب المعلومات الفنية والأنظمة الفرعية ذات الصلة والمواد النظرية لسيناريوهات الطوارئ للمركبة التي سنطلقها في الفضاء".

وأردف : في الأشهر المقبلة، ستبدأ تدريباتنا الجسدية والعملية، وتنتظرنا عمليات تدريب أكثر إثارة. سنكون جزءاً من مزيد من التدريبات الممتعة والمثيرة في الأشهر القادمة.

وتابع: "سيكون لدينا تدريبات مألوفة حول وحدة (كولومبوس) التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية ووحدة كيبو التابعة لوكالة الفضاء اليابانية. سوف تنتظرنا رحلة أكثر إثارة وكثافة وتحدياً ومليئة بالمغامرة".

وستُنفَّذ رحلتان مأهولتان في نطاق البعثة الفضائية التركية، إحداهما إلى محطة الفضاء الدولية، والأخرى رحلة دون مدارية، وفق المهندس.

ومن المتوقع أن تتحقق الرحلة دون المدارية بعد بضعة أشهر من مهمة محطة الفضاء الدولية، المقرر تنفيذها في الربع الأخير من 2023، وفق أتاسيفر.