سياسة
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انتخابات تركيا.. أردوغان يحثّ ناخبي الخارج على المشاركة بالجولة الثانية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عملية التصويت للناخبين المقيمين بالخارج في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستبدأ غداً السبت في الممثليات الدبلوماسية والمعابر الحدودية، وحثّ ناخبي الخارج على ممارسة حقهم الديمقراطي.
انتخابات تركيا.. أردوغان يحثّ ناخبي الخارج على المشاركة بالجولة الثانية
أردوغان: أرجو من مواطنينا المقيمين بالخارج ممارسة حقهم الديمقراطي من خلال متابعة مواعيد الانتخابات lن كثب في البلدان التي يقيمون فيها / صورة: AA
19 مايو 2023

حثّ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ناخبي الخارج على التوجه إلى صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة 28 مايو/أيار الجاري.

وقال أردوغان، في تغريدة عبر تويتر الجمعة، إن عملية تصويت الناخبين المقيمين بالخارج ستبدأ غداً السبت في الممثليات الدبلوماسية والمعابر الحدودية.

وأضاف: "أرجو من مواطنينا المقيمين بالخارج ممارسة حقهم الديمقراطي من خلال متابعة مواعيد الانتخابات من كثب في البلدان التي يقيمون فيها".

وأردف "أنتظر منكم إظهار إرادتكم بقوة للمرة الثانية، وأنا على ثقة بأننا سنتجاوز هذا الاختبار أيضا".

وأشاد أردوغان بالمشاركة القياسية للناخبين بالخارج خلال الجولة الأولى.

وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية كل من الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح "تحالف أتا" (الأجداد) سنان أوغان، والمرشح المنسحب زعيم حزب البلد محرم إنجه.

والاثنين أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/أيار بين الرئيس أردوغان وكليجدار أوغلو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات.

وحصل أردوغان على 49.51 في المئة من أصوات الناخبين، فيما نال كليجدار أوغلو 44.92​​​​​​​ في المئة، وسنان أوغان 5.17 في المئة، ومحرم إنجه (المنسحب) 0.44 في المئة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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