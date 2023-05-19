سياسة
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السودان.. البرهان يعفي حميدتي من منصب نائب رئيس مجلس السيادة
أعفى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان نائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي" من منصبه، وكلف مالك عقار المنصب. وتولى مالك عقار منصبه في المجلس ضمن اتفاقية جوبا للسلام الموقعة في أكتوبر/تشرين الأول 2020.
السودان.. البرهان يعفي حميدتي من منصب نائب رئيس مجلس السيادة
مالك عقار هو عضو مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية (شمال) / صورة: Reuters
19 مايو 2023

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الجمعة مرسوماً دستورياً يقضي بإعفاء نائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي" من منصبه، وتكليف مالك عقار بدلاً منه.

وذكر بيان صدر عن إعلام مجلس السيادة: "أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مرسوماً دستورياً قضى بإعفاء نائب رئيس المجلس الانتقالي محمد حمدان دقلو من منصبه اعتباراً من اليوم 19 مايو/أيار 2023".

ووجه البرهان حسب البيان "الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية بالدولة لوضع هذا المرسوم الدستوري موضع التنفيذ".

وفي بيان منفصل قال إعلام المجلس، إن البرهان أصدر "مرسوماً دستورياً قضى بتكليف مالك عقار بمنصب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي اعتباراً من الجمعة (19 مايو الجاري)".

ومالك عقار، هو عضو مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية (شمال)، وكان تولى منصبه في المجلس ضمن اتفاقية جوبا للسلام الموقعة في أكتوبر/تشرين الأول 2020".

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي تشهد عدة ولايات بالسودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجه قوات لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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