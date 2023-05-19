أقر قادة مجموعة الدول الصناعية السبع، الجمعة، فرض عقوبات جديدة على روسيا على خلفية حربها ضد أوكرانيا.

جاء ذلك في بيان عقب جلسة لقادة دول مجموعة حول أوكرانيا بمدينة هيروشيما اليابانية اليوم، نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني.

وأكد رؤساء دول المجموعة التي انضم إليها الاتحاد الأوروبي مجدداً، التزامهم تشكيل جبهة مشتركة ضد الحرب "الروسية غير القانونية وغير المبررة على أوكرانيا".

وجاء في البيان: "لقد اعتمدنا عقوبات وحظر استيراد وإجراءات أخرى بهدف تقليل اعتمادنا على مصادر الطاقة الروسية".

وعلى صعيد متصل، اعتبرت المجموعة في البيان أن إعلان روسيا نيتها نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا "أمر خطير وغير مقبول".

وحث قادة مجموعة السبع روسيا على "وقف عدوانها والانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط من كامل أراضي أوكرانيا المعترف بها دولياً".

وتأتي هذه الخطوة بعد فرض بريطانيا عقوبات تستهدف الصادرات الروسية، حسب ما أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وقال سوناك في مقابلة حصرية مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" على هامش قمة المجموعة في هيروشيما: "يجب تدفيع روسيا ثمن الحرب غير الشرعية".

وتتألف مجموعة السبع من دول إيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا واليابان وبريطانيا، يشكلون ما نسبته قرابة 38% من الناتج الإجمالي العالمي.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.