وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، "نداءً نبيلاً" إلى القادة العرب للمساعدة في حماية شعبه بمن فيهم المجتمع المسلم في أوكرانيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام القمة العربية 32 المنعقدة في مدينة جدة السعودية، وقال مخاطباً الزعماء العرب: "اقترحنا صيغة للسلام لإنهاء الحرب، وأدعوكم للانضمام إلى تنفيذها".

وسلط زيلينسكي الضوء على محنة مسلمي التتار في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا إليها عام 2014، "الذين لا يزالون تحت الاحتلال الروسي".

وقال الرئيس الأوكراني إنه وصل إلى جدة برفقة زعيم تتار القرم، النائب في البرلمان الأوكراني، مصطفى عبد الجميل قرم أوغلو.

وأفاد بأن "مسلمي تتار القرم كانوا أول من عانى من الاحتلال الروسي، إن معظم الذين يعانون من القمع في شبه جزيرة القرم المحتلة هم من المسلمين".

وأردف: "جرى ترحيل مئات الآلاف من أطفالنا من قبل روسيا، وفصلوا عن أقاربهم".

وشدد الرئيس الأوكراني على أن بلاده "تفعل كل شيء من أجل تأمين استمرارية اتفاق الحبوب" من المواني الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وأكد أن "بلاده لم تختر الحرب ولم تهاجم دولة أخرى، إلا أنها لن تخضع لأي مستعمر".

كما ذكر زيلينسكي احتلال روسيا لمحطة زاباروجيا الأوكرانية، قائلاً إن "موسكو تبتز العالم بكارثة نووية".

وفي معرض تشبيهه للصراعات في الشرق الأوسط والحرب في بلاده، قال: "انظروا إلى مقدار المعاناة التي تسببت بها الحروب طويلة الأمد في ليبيا وسوريا واليمن، كم من الأرواح أهدرت بسبب سنوات من القتال في السودان والصومال وفي العراق وأفغانستان".

ولفت الرئيس الأوكراني إلى أن "بلاده ترحب بالاستثمارات العربية"، وأعرب عن أمله "أن يعود السياح العرب لرؤية بلادنا خالية من الاحتلال الروسي".

وأشار إلى أن "كييف قررت منذ عام 2021 الانفتاح على السعودية والإمارات وعمان".

وفي وقت سابق الجمعة، وصل زيلينسكي إلى جدة للمشاركة بالقمة العربية، وفق ما نقلته قناة الإخبارية السعودية الرسمية، في أول زيارة له للبلاد منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.