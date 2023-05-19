أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن بلاده تعد مشاريع لبناء مساكن في سوريا من أجل عودة قرابة مليون لاجئ إلى بلادهم.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "سي إن إن إنترناشيونال" أجاب فيها على أسئلة الصحفية باكي أندرسون بشأن العديد من الملفات بما فيها الانتخابات والسياسة الخارجية.

وقال الرئيس التركي: "أعددنا مشاريع لبناء مساكن في سوريا من أجل عودة قرابة مليون لاجئ وسنضمن عودة اللاجئين إلى بلدانهم".

وتعليقاً على طلب رئيس النظام السوري بشار الأسد انسحاب الجنود الأتراك من سوريا، قال أردوغان: "لا نفكر بذلك لأن التهديد الإرهابي متواصل".

وفيما يخص العلاقات التركية مع روسيا، شدد أردوغان على أنه لا مشاكل في علاقات أنقرة مع موسكو.

وأضاف: "لن نلجأ أبداً إلى فرض عقوبات عليها كما فعل الغرب، فالعقوبات الغربية لا تُلزمنا".

والخميس، قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن الهدف المشترك للدول المشاركة في الاجتماع الرباعي بموسكو هو "القضاء على التهديدات الإرهابية وضمان العودة الآمنة للاجئين وإحياء العملية السياسية في سوريا".

وأشار إلى "خطورة التصريحات التي تضع جانباً مصالح تركيا الأساسية وأمنها القومي، فقط من أجل الإدلاء بخطاب سحب القوات (التركية من سوريا)".

وبيّن أن "ثمة 3 عوامل رئيسية تحفز حركة اللاجئين وهي انسداد العملية السياسية، وتنظيمي داعش وYPG الإرهابيين".