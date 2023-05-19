قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الجمعة، إن السلطات الألمانية لم تكشف ملابسات أي من الاعتداءات العنصرية والمُعادية للإسلام على أراضيها.

جاء ذلك خلال زيارة لجمعية الصحفيين بقضاء ألانيا بولاية أنطاليا التركية، أشار فيها إلى تعرض وكالة سياحة تركية لمحاولة إحراق بمدينة شتوتغارت جنوب ألمانيا.

وتطرق جاوش أوغلو إلى توقيف السلطات الألمانية صحفيين اثنين من صحيفة "صباح أوروبا" التركية في فرانكفورت الأربعاء، قبل أن تطلق سراحهما بعد ساعات.

وقال جاوش أوغلو متسائلاً: "جرى الاقتحام (مقر الصحيفة) بناء على بلاغ من أفراد في تنظيم غولن وليس استدعاء للإدلاء بإفادة، ثم يجري الإفراج عنهما، فما الغاية؟".

وتابع: "هذه ليست محاولة ترهيب (صحيفة) الصباح فقط، وإنما يُراد أن تغض الصحافة التركية الطرف عن أنشطة (تنظيمي) غولن وPKK في ألمانيا وأوروبا".

ولفت وزير الخارجية إلى أنه اتصل بصاحب الوكالة السياحية وتمنى له السلامة، وأكد أن المواطنين الأتراك ليسوا وحدهم وأن الدولة تقف إلى جانبهم.

وأعرب عن أسفه لحدوث مثل هذه الحوادث في ألمانيا، مستشهداً بقضية "تنظيم الاشتراكيين الوطنيين تحت الأرض" الإرهابي، التي قُتل فيها 10 أشخاص 8 منهم أتراك في 2000-2007 بألمانيا، مبيناً أن جميع الشهود بهذه القضية قُتلوا.

وداهمت الشرطة الألمانية الأربعاء، مكتب صحيفة "صباح أوروبا" التركية في فرانكفورت، واعتقلت الصحفيين إسماعيل أرال وجميل ألباي، وذلك بعد تفتيش منزليهما ومصادرة أجهزة الحواسيب والهواتف المملوكة لهما.​​​​​​​

وأفرجت السلطات الألمانية عن الصحفيين بعد ساعات من اعتقالهما من قِبل الشرطة في فرانكفورت.