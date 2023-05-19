سياسة
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الأزمات العربية وأوكرانيا تخيم على كلمات القادة العرب في قمة جدة
خيّمت الأزمات العربية في السودان وسوريا والقضية الفلسطينية إضافة إلى الأزمة الأوكرانية الروسية، على كلمات عدد من القادة في القمة العربية بمدينة جدة السعودية، فيما شهدت القمة حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس النظام السوري بشار الأسد.
الأزمات العربية وأوكرانيا تخيم على كلمات القادة العرب في قمة جدة
قمة جدة.. السودان وسوريا وحقوق فلسطين تتصدر كلمات قادة العرب / صورة: AFP
19 مايو 2023

هيمنت الأزمات في السودان وسوريا وأوكرانيا والقضية الفلسطينية، الجمعة، على كلمات عدد من القادة في القمة العربية بمدينة جدة غربي السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية كلمات عدد من القادة والمسؤولين العرب في القمة التي استمرت عدة ساعات.

وفي كلمته، أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة "ضرورة وقف الاشتباكات المسلحة في السودان، إلى جانب حقوق مصر في مياه النيل والعمل على استكمال مسيرة السلام للوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية".

وأعرب عن "خالص الأماني بنجاح الجهود المشتركة في تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا"، مرحباً باستضافة بلاده اجتماعات القمة العربية المقبلة في 2024.

بدوره، أكد ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن بلاده "تجدد تأييدها لقرار مجلس جامعة الدول العربية (بشأن إعادة مقعد دمشق بعد تجميد منذ 2011)"، متطلعاً إلى أن "تكون عودة سوريا إلى بيت العرب منطلقاً لإنهاء الأزمة".

من جانبه، قال أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني، إن "عجز المجتمع الدولي عن إيجاد التسوية العادلة والمنصفة لمعاناة الشعب الفلسطيني هو منبع التوترات التي تعصف من حين إلى آخر بالمنطقة والعالم".

في سياق متصل، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى وقف الاشتباكات السودانية المندلعة منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وقال أبو الغيط: "آن لتلك المواجهات أن تتوقف وأن تلتزم الأطراف بمبدأ الحوار صوناً لدماء الشعب، وحفاظاً على السودان ووحدته".

وترأست السعودية أعمال القمة العربية عقب تسلم رئاستها من الجزائر، وسط مشاركة غير مسبوقة من القادة والمسؤولين العرب.

وشهدت القمة حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أول زيارة له لبلد عربي والمملكة منذ بداية الأزمة بين موسكو وكييف في فبراير/شباط 2022، ومشاركة أولى لرئيس النظام السوري بشار الأسد، بعد غياب عن القمم السابقة منذ 2011.

وفي 7 مايو/أيار الجاري، أعلنت جامعة الدول العربية إنهاء تجميد مقعد دمشق الذي استمر لنحو 12 عاماً على خلفية قمع عسكري لاحتجاجات شعبية اندلعت في 2011 للمطالبة بتداول سلمي للسلطة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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