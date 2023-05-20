سياسة
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أوكرانيا تعلن صدّ هجوم جوي جديد بمُسيّرات استهدفت كييف
كانت كييف هدفاً لهجوم جوي روسي جديد ليل الجمعة-السبت، وتحدثت السلطات عن سقوط حطام بـ3 مناطق من العاصمة الأوكرانية واندلاع حريق على سطح مبنى سكني.
أوكرانيا تعلن صدّ هجوم جوي جديد بمُسيّرات استهدفت كييف
السلطات الأوكرانية تعلن أنّها صدت بشكل تامّ خلال الليل هجوماً جديداً شنّته مُسيّرات روسيّة على كييف / صورة: AP
20 مايو 2023

أعلنت الإدارة المدنيّة والعسكريّة في كييف السبت أنّها صدت بشكل تامّ خلال الليل هجوماً جديداً شنّته مُسيّرات روسيّة على العاصمة الأوكرانية وأدّى إلى سقوط حطام في كييف من دون تسجيل إصابات بهذه المرحلة.

وكتب سيرغي بوبكو رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كييف على تليغرام: "الليلة الماضية نفّذ المعتدي هجوماً كبيراً آخر بطائرات بلا طيّار".

وأضاف: "الدفاعات الجوّية للمدينة أسقطت كل الأهداف الجوّية التي رُصِدت"، مشيراً إلى أنها مسيّرات من نوع "شاهد" وفقاً للمعلومات الأولية.

ولفت إلى أن كييف "لم تتعرّض لأي غارات" لكنّ حطاماً سقط على العاصمة تسبّب في اندلاع حريق على سطح مبنى سكني في منطقة دنيبروفسكي وجرى إخماده من دون أي إصابات.

وفي وقت سابق كتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تليغرام أنه يوجد "حريق على سطح مبنى من تسع طبقات في أحد المجمعات السكنية في منطقة دنيبروفسكي"، مضيفاً أنه لا توجد معلومات حول سقوط ضحايا.

وقال سيرغي بوبكو إن الحريق نجم من "سقوط حطام" داعياً السكان إلى الاحتماء.

وتحدث بوبكو عن سقوط مزيد من الحطام بشوارع عدة بمنطقتَي دارنيتسكي وسولوميانسكي، موضحاً أنه يجري التحقق من معلومات حول أضرار وخسائر محتملة.

وفي الساعة 00:45 (21:45 ت.غ الجمعة) أعلن الجيش الأوكراني أن طائرات "شاهد" بلا طيار كانت تتجه نحو منطقة كييف. وتحدثت السلطات عن انفجارات هناك وكذلك في تشرنيغيف (وسط شمال) وفي ماريوبول (جنوب شرق).

وأشار الجيش إلى أن أنظمة الدفاع الجوي نشطة بمنطقتَي كييف وتشيرنيغيف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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