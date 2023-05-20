وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إلى هيروشيما لحضور قمة مجموعة السبع، بعد حصوله على دعم أمريكي لتزويد كييف بطائرات مقاتلة متطورة وتدريب طيارين أوكرانيين.

وستمثل هذه الرحلة فرصة للتشاور مع حلفاء مثل الرئيس جو بايدن، ولجذب قوى رئيسية غير منحازة في القمة ومنها الهند والبرازيل.

وتأتي الزيارة التي لم تكن متوقعة بعد أن أُعلن في السابق عن مشاركته عبر اتصال فيديو، عقب توقفه في جدة حيث ألقى كلمة أمام قمة جامعة الدول العربية.

ويأتي حضوره القمة في هيروشيما عقب نجاح مساعيه الحثيثة لإقناع واشنطن بحاجة أوكرانيا إلى طائرات F-16.

وتصاعد الزخم لتزويد أوكرانيا بتلك الطائرات، لكن دعم واشنطن أساسي لأن موافقتها ضرورية قانونياً من أجل إعادة تصدير معدات أمريكية اشتراها الحلفاء.

وكانت الولايات المتحدة أشارت في السابق إلى فترات تدريب الطيارين الطويلة والمكلفة، كأسباب لعدم تزويد الطائرات، مع إصرار المسؤولين على وجود طرق أكثر فاعلية من حيث التكلفة لتعزيز الدفاعات الجوية لكييف.

لكن من المرجح الآن على ما يبدو، أن تنضم طائرات F-16 إلى قائمة الأنظمة المتطورة، بما فيها الدبابات الغربية والأسلحة بعيدة المدى، التي وافق حلفاء أوكرانيا على تزويدها بها بعد تردد في البداية.

وقال بايدن لقادة مجموعة السبع في اليابان إن واشنطن ستدعم الطلب الآن، في خطوة أشاد بها زيلينسكي معتبراً أنها "قرار تاريخي".

وقال زيلينسكي إنه سيلتقي بايدن في هيروشيما لمناقشة "التنفيذ العملي" للخطة، وقال البيت الأبيض إن بايدن "يتطلع" إلى المحادثات دون تحديد موعد لذلك.

وشدد مستشار الأمن القومي جيك ساليفان على أن القرار المتعلق بالطائرات لا يعكس تحولاً في سياسة الولايات المتحدة.

وصرح للصحفيين في هيروشيما: "لم يتغير شيء. نهجنا في توفير الأسلحة والعتاد والتدريب للأوكرانيين اتبع مقتضيات الصراع".

أضاف: "وصلنا إلى مرحلة حان فيها الوقت للنظر إلى الأمام والقول: ما الذي ستحتاج إليه أوكرانيا.. لتكون قادرة على ردع العدوان الروسي والتصدي له؟"

وتابع بأن "طائرات F-16 مقاتلات من الجيل الرابع، هي جزء من هذا المزيج. والخطوة الأولى الواضحة هنا هي التدريب ثم العمل مع الحلفاء والشركاء والأوكرانيين لتحديد كيفية تنفيذ نقاط التزويد الفعلية في أثناء مضينا قدماً".

تجنب حرب عالمية ثالثة

لا يزال الجدول الزمني لتلك التدريبات غير واضح، وقدر المسؤولون الأمريكيون في وقت سابق أن تستغرق ما يصل إلى 18 شهراً.

مع ذلك، رحب الحلفاء بالقرار ومنهم المملكة المتحدة. وكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك على تويتر: "ستعمل المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة وهولندا وبلجيكا والدنمارك لتزويد أوكرانيا بالقدرة الجوية القتالية التي تحتاج إليها"، مضيفاً: "إننا متكاتفون".

ونفى ساليفان أن يسهم تزويد أوكرانيا بالطائرات في تصعيد الصراع، وقال إن أوكرانيا تعهدت بعدم استخدام أي معدات عسكرية أمريكية لشن هجمات داخل روسيا.

أضاف: "سنبذل كل ما بوسعنا لدعم أوكرانيا في دفاعها عن سيادتها وسلامة أراضيها، وسنمضي قدماً بطريقة تتجنب حرباً عالمية ثالثة".

سيكون لحضور زيلينسكي في هيروشيما انعكاسات كبيرة على اليومين المتبقيين من القمة، إذ ستسرق أوكرانيا الأضواء من قائمة طويلة من الموضوعات الشائكة الأخرى، ومنها التصدي للمخاوف إزاء القوة العسكرية والاقتصادية المتنامية للصين.

ستتناول جلسات السبت "الإكراه الاقتصادي" وكيفية تنويع القطاعات الرئيسية وسلاسل التوريد.

وستجري محادثات مع دول غير أعضاء وسط محاولة قادة مجموعة السبع إقناع دول نامية بقدرتها على تقديم بدائل دبلوماسية واقتصادية لدول مثل الصين.

من جانبهم رفض عديد من المدعوين ومنهم البرازيل والهند، إدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا، ومن المرجح أن يكونوا أهدافاً رئيسية لمسعى زيلينسكي الدبلوماسي.

ومن المقرر أن يعقد زيلينسكي في هيروشيما اجتماعات ثنائية أيضاً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وكانت مجموعة السبع قد أعلنت بوقت سابق عن عقوبات جديدة ضد موسكو، وتعهدت الجمعة بـ"تجويع" "آلة الحرب" الروسية.