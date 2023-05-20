سياسة
2 دقيقة قراءة
السودان.. ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 850 منذ بدء الاشتباكات
أعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع عدد القتلى المدنيين جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 850. وأشارت النقابة إلى وجود إصابات ووفيات غير مشمولة بهذا الحصر بسبب عدم تمكُّنها من الوصول إلى المستشفيات لصعوبة الوضع الأمني.
السودان.. ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 850 منذ بدء الاشتباكات
منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، تشهد ولايات بالسودان اشتباكات واسعة بين الجيش وقوات الدعم السريع / صورة: AFP
20 مايو 2023

أعلنت نقابة أطباء السودان السبت ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين إلى 850، جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات "الدعم السريع" منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وقالت النقابة الطبية (غير حكومية) في بيان إن "استمرار الاشتباكات أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات".

وأضافت: "ارتفع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 850 حالة وفاة، و3 آلاف و394 إصابة".

وكانت آخر حصيلة أعلنتها النقابة الطبية (غير حكومية) الخميس، سجلت 832 قتيلاً و3 آلاف و329 مصاباً بين المدنيين.

وأشارت النقابة الطبية إلى أنه "يوجد عديد وكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر"، بسبب عدم تمكُّنها من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

ومنذ 15 أبريل الماضي، تشهد عدة ولايات بالسودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إثر خلافات بينهما، ما أسفر عن وقوع عديد من القتلى والجرحى، وتسبب بأزمة إنسانية حادة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us