أعلنت نقابة أطباء السودان السبت ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين إلى 850، جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات "الدعم السريع" منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وقالت النقابة الطبية (غير حكومية) في بيان إن "استمرار الاشتباكات أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات".

وأضافت: "ارتفع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 850 حالة وفاة، و3 آلاف و394 إصابة".

وكانت آخر حصيلة أعلنتها النقابة الطبية (غير حكومية) الخميس، سجلت 832 قتيلاً و3 آلاف و329 مصاباً بين المدنيين.

وأشارت النقابة الطبية إلى أنه "يوجد عديد وكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر"، بسبب عدم تمكُّنها من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

ومنذ 15 أبريل الماضي، تشهد عدة ولايات بالسودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إثر خلافات بينهما، ما أسفر عن وقوع عديد من القتلى والجرحى، وتسبب بأزمة إنسانية حادة.