بدأ الناخبون الأتراك المقيمون في الخارج السبت الإدلاء بصوتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

وتوجه الناخبون في الخارج بعدد من الدول السبت إلى صناديق الاقتراع من أجل التصويت.

ففي إسبانيا بدأ الناخبون الأتراك الإدلاء بصوتهم صباح اليوم في صناديق الاقتراع بالسفارة التركية في مدريد والقنصلية في برشلونة.

ويستمر تصويت الناخبين الأتراك في إسبانيا حتى 22 مايو/أيار الجاري، بين الساعة الثامنة صباحاً والعاشرة مساء بالتوقيت المحلي.

وتوجه الناخبون الأتراك في الخارج إلى صناديق الاقتراع بدول عديدة السبت، بينها أذربيجان وتركمانستان وقرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان.

كما بدأ المواطنون الأتراك المقيمون في لبنان التصويت بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية السبت، حيث وضعت في السفارة التركية في بيروت، أيام السبت والأحد والاثنين.

وفي حديث مع وكالة الأناضول قال السفير التركي علي باريش أولوصوي إن بإمكان الأتراك التصويت من الساعة الثامنة صباحاً حتى العاشرة مساء بالتوقيت المحلي بين 20 و22 مايو/أيار الجاري.

وتنتهي عملية التصويت في لبنان الساعة العاشرة من مساء الاثنين.

وكان لبنان شهد مشاركة 35% من الأتراك بالجولة الأولى من الانتخابات.

وفي ألمانيا شكل الناخبون الأتراك الذين كانوا ينتظرون فتح صناديق الاقتراع في الساعات الأولى من الصباح بالقنصلية العامة لتركيا في كولونيا طوابير طويلة.

وبدأ الناخبون بكولونيا الإدلاء بأصواتهم في 24 صندوق اقتراع.

وسيتمكن الأتراك في ألمانيا، البلد الذي يضم أكبر عدد من الناخبين في الخارج بنحو 1.5 مليون ناخب، من الإدلاء بأصواتهم بين الساعة 8:00 و22:00 حتى 24 مايو.

وفي مدينتَي آخن وريغنسبورغ يمكن للناخبين الأتراك الإدلاء بأصواتهم بين الساعة 9.00 و18.00 حتى 21 مايو.

وفي 14 مايو الجاري شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية الرئيس رجب طيب أردوغان ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو ومرشح "تحالف أتا" (الأجداد) سنان أوغان والمرشح المنسحب زعيم حزب البلد محرم إنجه.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليجدار أوغلو في 28 مايو لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.

وحصل أردوغان على 49.52% من أصوات الناخبين، فيما نال كليجدار أوغلو 44.88%، وسنان أوغان 5.17%، ومحرم إنجه (المنسحب) 0.43%، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات الجمعة.