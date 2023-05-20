سياسة
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انتخابات تركيا.. انطلاق تصويت الجولة الثانية في المنافذ الحدودية
أعلنت الخارجية التركية  انطلاق التصويت بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الخارج اليوم السبت، حيث سيتمكن الناخبون الأتراك المسجلون بسجل ناخبي الخارج من التصويت حتى الساعة 17.00 الأحد 28 مايو/أيار عند المنافذ الحدودية.
انتخابات تركيا.. انطلاق تصويت الجولة الثانية في المنافذ الحدودية
سيتمكن الناخبون الأتراك المسجلون في سجل الناخبين الخارج من التصويت حتى الساعة 17:00 يوم الأحد 28 / صورة: AA
20 مايو 2023

بدأت عملية التصويت للناخبين الأتراك المسجلين في السجل الناخبين الخارج السبت، عند المنافذ الحدودية في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وسيتمكن الناخبون الأتراك المسجلون في سجل الناخبين الخارج من التصويت حتى الساعة 17.00 الأحد 28 مايو/أيار عند منافذ إيبصالا وكابي كولة وبازار كولة وحمزة بيلي ودره كوي، وهي بوابات حدودية تركية مع البلدان الأوروبية.

وسابقاً أعلنت وزارة الخارجية التركية الثلاثاء الماضي أن "التصويت بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستنطلق في الخارج يوم 20 مايو/أيار الجاري".

وقالت الخارجية في تغريدة الثلاثاء: "اعتباراً من 20 مايو ستنطلق عملية التصويت في صناديق اقتراع ستضعها 151 ممثلية تركية لدى 73 دولة، في 167 مركزاً".

وكشفت أن عملية التصويت في المنافذ الحدودية ستجري بين 20-28 مايو.

وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان، والمرشح المنسحب زعيم حزب البلد محرم إنجه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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