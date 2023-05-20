أعلنت جماعة الحوثي اليمنية السبت تمسكها برفض المرجعيات الثلاث لحل الأزمة في البلاد.

ونقل موقع "المسيرة نت" الناطق باسم الحوثيين عن عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي قوله: "تعليقاً على البند الرابع في إعلان جدة، فإن ما يسمى بالمرجعيات عفى عليها الزمن ولم تعد ضمن المباحثات".

والمرجعيات الثلاث هي المبادرة الخليجية (2011)، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني (2013-2014)، وقرارات مجلس الأمن الدولي خصوصاً القرار رقم 2216 (يلزم الحوثيين بترك المناطق الخاضعة لهم وتسليم سلاحهم).

وأضاف القيادي الحوثي أن "المرجعيات أصبحت شكلية كما هي من قبل".

وتابع: "السعودية ودول العدوان تستخدمها كمصطلح تؤكد من خلاله عزوفها عن الحل، وأنها لا تريد السلام".

والجمعة أصدرت القمة العربية في دورتها العادية الـ32، إعلاناً ختامياً تحت عنوان "إعلان جدة"، تطرق إلى عدد من المواقف بشأن الأزمات في المنطقة، بينها اليمن.

وأكد الإعلان دعم "كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق، ودعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استناداً إلى المرجعيات الثلاث".

وتتكثف منذ فترة مساعٍ إقليمية ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفود سعودية وعمانية إلى صنعاء، وجولات خليجية للمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ.

وتتصاعد بين اليمنيين آمال بإحلال السلام منذ أن وقَّعت السعودية وإيران، بوساطة الصين في 10 مارس/آذار الماضي، اتفاقاً لاستئناف علاقتهما الدبلوماسية، ما ينهي قطيعة استمرت 7 سنوات.