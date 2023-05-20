سياسة
2 دقيقة قراءة
"الحرب ليست خياراً".. تايوان تقول إنها لن تُستفز ولن تخضع للضغط الصيني
في خطاب ألقته رئيسة تايوان تساي إينج وين بالمكتب الرئاسي في تايبه بمناسبة الذكرى السابعة لتوليها الحكم تعهدت بالحفاظ على الوضع الراهن للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وسط توترات شديدة مع الصين.
"الحرب ليست خياراً".. تايوان تقول إنها لن تُستفز ولن تخضع للضغط الصيني
خطاب لرئيسة تايوان بالمكتب الرئاسي في تايبه بمناسبة الذكرى السابعة لتوليها الحكم / صورة: AFP
20 مايو 2023

تعهدت رئيسة تايوان تساي إينج وين اليوم السبت بالحفاظ على الوضع الراهن للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وسط توترات شديدة مع الصين التي تكثف الضغط العسكري على الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي.

وقالت تساي في خطاب ألقته بالمكتب الرئاسي في تايبه بمناسبة الذكرى السابعة لتوليها الحكم، إن تايوان لن تُستفز ولن تخضع للضغط الصيني.

ومنذ أن تولت تساي السلطة عام 2016 تكثف الصين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية لإجبار الجزيرة على قبول السيادة الصينية، إذ إن بكين تعتبر تايوان من أراضيها وتهدد بإخضاعها لسيطرتها بالقوة إذا لزم الأمر.

ورفضت بكين دعوات من تساي لإجراء محادثات، وتعهدت تساي مراراً بالدفاع عن حرية تايوان وديمقراطيتها.

وقالت تساي: "الحرب ليست خياراً. لا يمكن لأي من الجانبين تغيير الوضع الراهن من جانب واحد بوسائل غير سلمية.. الحفاظ على الوضع الراهن للسلام والاستقرار هو إجماع من العالم وتايوان".

من جهته قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أمس إن زعماء مجموعة الدول السبع اتفقوا على السعي إلى حل سلمي للقضايا المتعلقة بتايوان.

وتستعد تايوان لانتخابات رئاسية مهمة منتصف يناير/كانون الثاني المقبل، وتتصدر حالة التوتر مع الصين الحملة الانتخابية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us