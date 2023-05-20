تتواصل أعمال بناء مزيد من منازل الطوب على قدم وساق في عدد من النقاط شمالي سوريا من أجل إيواء الأسر النازحة وعودة اللاجئين.

وبسبب الحرب الأهلية في سوريا، اضطر ملايين المدنيين من محافظات مختلفة مثل دمشق وحلب ودرعا وحمص وحمص ودير الزور والرقة إل اللجوء إلى تركيا أو النزوح إلى الشمال السوري.

ولغياب الحل السياسي في سوريا وصعوبة العيش في الخيام توجهت منظمات الإغاثة العاملة في المنطقة إلى مشاريع منازل الطوب لحل المشكلة.

وتولي تركيا أهمية كبيرة لمشروع منازل الطوب من أجل عودة اللاجئين السوريين الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم.

ويجري تنفيذ مشروع منازل الطوب تحت إشراف مسؤولي رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

وفي هذا الإطار تتواصل على قدم وساق أعمال بناء منازل الطوب في محافظة إدلب، ومناطق عفرين والباب واعزاز وصوران وأخترين واحتيملات وجوبان باي (الراعي) الواقعة ضمن منطقتي عمليتي "غصن الزيتون" و "درع الفرات" بريف محافظة حلب.

ويجري بناء تلك المنازل بدعم من منظمات خيرية تركية وسورية وأجنبية وفاعلي الخير.

وتشمل المشاريع مرافق مختلفة مثل المدارس والمساجد وحدائق الألعاب، فيما جرى تزويدها بالمياه الصالحة للشرب والكهرباء.

وتظهر صور جوية ملتقطة عبر الدرون، أن كثيراً من منازل الطوب شارفت على الانتهاء في المنطقة الواقعة ضمن منطقة عملية درع الفرات.