قال رئيس مجموعة "فاغنر" الروسية يفغيني بريغوجين السبت إن "قواته سيطرت بشكل كامل على مدينة باخموت الأوكرانية التي تعتبر مركز القتال الأخير".

وفي مقطع مصور نُشر عبر تطبيق تليغرام للتواصل الاجتماعي، قال بريغوجين إنه "جرت السيطرة على مدينة باخموت بالكامل عند الظهر تقريباً بالتوقيت المحلي (09:00 ت.غ).

وأضاف أن العملية، التي أطلق عليها "مفرمة لحم باخموت"، بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي واستمرت لمدة 224 يوماً.

وقال إن "الجيش الروسي لم يشارك في هذه العملية".

من جهتها، أكدت أوكرانيا السبت أنها لا تزال تسيطر على بعض المناطق في مدينة باخموت، لكنها اعتبرت أن الوضع على الأرض يظل "حرجاً" بالنسبة إلى القوات الأوكرانية.

وكتبت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني عبر تطبيق تليغرام للتراسل "قتال عنيف في باخموت. الوضع حرج".

وأضافت "يسيطر مدافعونا حالياً على بعض المنشآت الصناعية ومرافق البنية التحتية في المنطقة والقطاع الخاص".

وتحاول القوات الروسية منذ شهور السيطرة على باخموت، مركز النقل واللوجستيات في منطقة دونيتسك بأوكرانيا، والتي تعد جزءاً من منطقة دونباس الصناعية.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.​​​​​​​