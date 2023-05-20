سياسة
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"ساعدونا لحماية شعبنا".. عمَّ بحث زيلينسكي في القمة العربية؟
حلَّ الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي ضيفاً على القمة العربية، في زيارة مفاجئة حملته لمدينة جدة السعودية الجمعة. حيث ألقى خطاباً انتقد فيه ما أسماه "غض طرف" بعض الدول العربية عما يحدث في بلاده، طالباً المساعدة لحماية شعبه.
"ساعدونا لحماية شعبنا".. عمَّ بحث زيلينسكي في القمة العربية؟
عمَّ يبحث زيلينسكي في القمة العربية؟ / صورة: AFP
20 مايو 2023

بعد أن كانت مجرّد تقارير إعلامية منقولة عن مصادر متفرقة، أصبح حضور الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي للقمة العربية أمراً واقعاً، بعد أن حل الجمعة بمدينة جدة، في زيارة وصفت بـ"المفاجئة" للمملكة العربية السعودية، بعد أن كان في طريقه للمشاركة في قمة مجموعة السبعة الجارية في هيروشيما اليابانية.

ووفق ما كشفته الجامعة العربية، فإن حضور زيلينسكي في القمة أتى استجابة لدعوة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. فيما ألقى الرئيس الأوكراني خطاباً على مسامع القادة العرب، انتقد فيه ما أسماه غض بعض الدول العربية الطرف عما تقوم به روسيا في بلاده، طالباً منهم مساعدة أوكرانيا على حماية شعبها خاصة المسلمين منهم.

زيلينسكي في القمة العربية

كانت أول من تحدثت عن حضور زيلينسكي القمة العربية، الصحف الجزائرية في أعدادها ليوم الخميس. وعنونت صحيفة "الخبر" الجزائرية، واسعة الانتشار، صفحتها الأولى بـ"ماذا يفعل زيلينسكي في قمة العرب؟"، قبل أن تكشف في مقالها، نقلاً عمَّن أسمتهم "مصادر ديبلوماسية" أنباءً عن حضور الرئيس الأوكراني للقمة العربية.

وعلّقت الصحيفة الجزائرية، بأن هذه الخطوة من شأنها "أن تلقي بظلالها على مجريات الاجتماعات، خصوصاً أنها أول مرة توجه فيها دعوة الحضور إلى رئيس دولة بعينها وليس إلى مسؤولين في منظمات إقليمية ودولية مثلما جرى عليه العرف الدبلوماسي في الدورات السابقة لمؤتمرات القمة العربية على مستوى القادة".

غير أن كل هذه الأخبار ظلت في خانة التكهنات، قبل أن يؤكدها الرئيس الأوكراني يوم الجمعة، حين غرّد قائلاً: "لقد بدأت زيارتي الأولى للمملكة العربية السعودية لتعزيز العلاقات الثنائية وعلاقات أوكرانيا مع العالم العربي".

وأضاف زيلينسكي، مستعرضاً الملفات التي سيطرحها أمام القادة العرب، بالقول: "السجناء السياسيون في القرم والأراضي المحتلة مؤقتاً، عودة شعبنا، صيغة السلام، التعاون في مجال الطاقة"، ومذكراً بأن "المملكة العربية السعودية تلعب دوراً مهماً ونحن على استعداد للارتقاء بتعاوننا إلى مستوى جديد".

هذا وخلال خطابه لافتتاح القمة العربية، خص ولي العهد السعود محمد بن سلمان، الرئيس الأوكراني بالترحيب. فيما أوضح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مبرراً دعوة زيلينسكي للقمة، بأنها "من باب سماع وجهة نظر جميع الأطراف"، وأن الدول العربية "اتخذت منذ بداية الأزمة موقف الحياد لا الحياد السلبي بل الحياد الإيجابي".

عما بحث زيلينسكي في القمة العربية؟

وفي خطابه أمام القمة العربية، يوم الجمعة، انتقد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي ما أسماه غضّ بعض الدول العربية الطرف عما تفعله روسيا في بلاده. وقال زيلينسكي: "للأسف، البعض في العالم، وبينكم هنا، يغضون الطرف عن الضم غير القانوني" للأراضي الاوكرانية.

وذكّر زيلينسكي: "لدينا بالفعل تجربة إيجابية مع السعودية فيما يتعلق بالإفراج عن مواطنينا الذين أسرتهم روسيا"، في إشارة إلى توسط الرياض في عملية تبادل للأسرى بين كييف وموسكو. مضيفاً أنه "يمكننا توسيع هذه التجربة. وإن كان أشخاص هنا في القمة لديهم وجهة نظر مختلفة بشأن الحرب على أرضنا، ويصفونها بأنها صراع، فأنا متأكد من أننا يمكن أن نتحد جميعاً في إنقاذ الناس من أقفاص السجون الروسية".

وكانت جهود الوساطة السعودية، في شهر سبتمبر/أيلول المنصرم، نجحت في الإفراج عن 215 أسيراً أوكرانياً لدى موسكو، من بينهم الشاب المغربي إبراهيم سعدون الذي كان يواجه حكماً بالإعدام. وجدد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال خطابه في القمة، استعداد المملكة للاستمرار في الوساطة.

وقال بن سلمان: "نجدد تأكيد موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة الأزمة في أوكرانيا، وعدم تدهور الأوضاع الإنسانية، واستعداد المملكة للاستمرار في بذل جهود الوساطة، بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، ودعم جميع الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة سياسياً، بما يسهم في تحقيق الأمن".

إضافة إلى هذا، أوضح الرئيس الأوكراني، في خطابه في جدة، أنه "سيقدم صيغته للسلام المكونة من 10 نقاط وسيسعى لإشراك أكبر عدد ممكن من البلدان"، مطالباً الدول العربية بمساعدته في "البحث في حماية الجالية المسلمة في شبه جزيرة القرم بأوكرانيا".

هذا ويرى مراقبون، أن حديث الرئيس الأوكراني عن مسلمي القرم، محاولة منه لإقناع العرب بضرورة الوقوف إلى صف بلده لحماية هذه الأقلية. وهو ما أشارت إليه صحيفة "أندبندنت" البريطانية في مقال لها، قائلة إن زيلينسكي "يعتبر نفسه نصير المسلمين في جزيرة القرم".

واستدلت الصحيفة البريطانية على قولها ذاك، بمنشور بصفحة زيلينسكي على "التليغرام"، وجه من خلاله الحديث إلى القادة العرب قائلاً: "أنا متأكد من أن كل دولكم تفهم المشاعر التي تختلجنا وواثق من النداء التي سأطلقه هنا من جدة، فهو نداء وواجب لحماية الشعب الأوكراني، بمن فيهم المجتمع الأوكراني المسلم".

مصدر:TRT عربي
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