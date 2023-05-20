زار نحو 56 ألفاً و111 سائحاً "دير سوميلا"، الذي يعد من أهم وجهات السياحة الدينية في تركيا.

ويقع الدير (أرثوذكسي شرقي) في ولاية طرابزون المطلة على البحر الأسود شمال شرقي البلاد، وأُعيد افتتاحه في يناير/كانون الثاني من العام الجاري، بعد عملية ترميم استمرت 7 سنوات.

الدير المعروف أيضاً باسم دير مريم العذراء، منحوت في الصخور على ارتفاع 300 متر بوادي ألتين دره، بسفح جبل قاراداغ في قضاء ماتشكا.

وفي حديث إلى الأناضول، قال السائح الألماني من أصول تركية، خليل أقياز، إنه يجري جولة سياحية في منطقة البحر الأسود بدأها من الدير.

وأضاف أنه يزور الدير لأول مرة، ورغم صعوبة الوصول إليه يستحق المشاهدة، ناصحاً عشاق التاريخ بزيارته.

وأشار إلى أن الغابات المحيطة بالدير رائعة للغاية.​​​​​​​

ويتيح الدير لزواره، إمكانية إجراء أنشطة عديدة، مثل الخروج في رحلات طويلة مشياً، وركوب الدراجات الهوائية، والقفز المظلي، والتقاط الصور في المناطق الطبيعية المجاورة.

ويُعتقد أن تاريخ بناء الدير يعود إلى الفترة من 365 إلى 395 ميلادية، ويأسر منظره الألباب، وهو معلق على ارتفاع شاهق في جبل قره، وسط صخوره وأشجاره، وتنتشر مبانيه بين المغارات.