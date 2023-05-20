أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته تهدف إلى بدء بتسليم المساكن الدائمة للمواطنين المتضررين من الزلزال جنوبي البلاد بحلول أكتوبر/تشرين الأول-نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السبت خلال زيارته مدينة للمساكن مسبقة التجهيز في ولاية أدي يامان، وهي واحدة من 11 ولاية تضررت جراء كارثة زلزال 6 فبراير/شباط الماضي.

وتعهّد أردوغان بالعمل دون انقطاع حتى يحصل جميع المواطنين الذين فقدوا منازلهم جراء الزلزال على مساكن جديدة.

وقال: "هدفنا بدء تسليم المساكن الدائمة بحلول أكتوبر-نوفمبر".

وأشار إلى أن حكومته بدأت تسليم المنازل الريفية التي أنشأتها للمتضررين اعتباراً من شهر رمضان الماضي (وافق مارس/آذار وأبريل/نيسان)، ولا تزال الأعمال مستمرة بزخم كبير لإنشاء مزيد منها.

ولفت إلى إقامة أكثر من 905 آلاف خيمة وأكثر من 112 ألف مسكن مسبق التجهيز في جميع أنحاء منطقة الزلزال، فضلاً عن ضمان عودة نحو 13 ألف مكان عمل لممارسة الأنشطة التجارية.

وأضاف أردوغان: "بهذه الطريقة، قدمنا ​​حلاً لمشكلة السكن في مدننا (المتضررة) وساهمنا في إحياء الحياة التجارية".

كما شدد على أن الحكومة لن تتخلى عن المواطنين الذين اضطروا إلى لذهاب إلى ولايات أخرى عقب وقوع الزلزال.

وأردف: "على رأس أولويات رؤيتنا (قرن تركيا)، إحياء مدننا المتضررة من الزلازل، وسنعمل دون توقف حتى نحقق هذا الهدف".

و"قرن تركيا" رؤية أعلنها الرئيس أردوغان في أكتوبر الماضي، وتتضمن برامج وأهداف الجمهورية في المئوية الجديدة.

وشدد الرئيس التركي على أن الحكومة حشدت جميع الإمكانات من أجل متضرري الزلزال.

وأكد أنه رغم بعض النواقص التي حصلت في الأيام الأولى للكارثة، "فإننا والحمد لله بدأنا بسرعة بتضميد جراح أدي يامان وإحياء المدينة بأسرع وقت".

وتابع: "بالطبع لن نتمكن من إعادة الأرواح التي فقدناها، إلا أننا بمشيئة الله تعالى عازمون على تعويض كافة الخسائر الأخرى".

وأضاف: "بهذه المناسبة أسال الله تعالى الرحمة لكل مواطنينا الذين فقدوا أرواحهم في الزلازل التي أطلق عليها كارثة القرن في أدي يامان وغيرها من الولايات".

وأكد أن منازل أفضل وأكثر متانة بالمنازل والمباني المنهارة والمتضررة.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزال بقوة 7.7 درجة أعقبه آخر بقوة 7.6 درجة وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلف دمارا ماديا ضخما.