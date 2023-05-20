حذرت الخارجية الروسية، السبت، الغرب من "مخاطر مهولة" إنْ زوّد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز F-16.

جاء ذلك وفق تصريح لألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي، لوكالة أنباء تاس المحلية، على هامش الدورة الـ31 للجمعية العامة للمجلس الروسي للسياسة الخارجية والدفاعية في موسكو.

وقال غروشكو رداً على سؤال عن إمكانية إمداد أوكرانيا بطائرات F-16: "نستطيع رؤية أن الدول الغربية تواصل التمسك بسيناريو التصعيد والذي يحمل لهم مخاطر مهولة".

وأضاف: "على أي حال، سنأخذ هذا الأمر بالحسبان عند إعداد الخطط، ولدينا كل الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافنا".

والجمعة، ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعتزمون إرسال طائرات F-16 إلى أوكرانيا.

وقالت الشبكة إن حلفاء واشنطن قد يوفرون الطائرات.

وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، في قمة مجموعة السبع في هيروشيما، بأن واشنطن ستدعم الجهود الدولية لتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام طائرات F-16.