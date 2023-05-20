سياسة
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رش برذاذ الفلفل.. مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بالقدس
اعتدى مستوطنون إسرائيليون على فلسطينيين خلال مسيرة "استفزازية" رددوا فيها هتافات مسيئة للعرب والمسلمين، وفق شهود عيان للأناضول، فيما قالت صحيفة عبرية إن الشرطة اعتقلت 5 إسرائيليين بعد اعتدائهم على فلسطينيين بالقدس.
رش برذاذ الفلفل.. مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بالقدس
  مستوطنون إسرائيليون يعتدون على فلسطينيين في القدس - أرشيفية / صورة: يديعوت أحرونوت
20 مايو 2023

اعتدى عشرات المستوطنين الإسرائيليين السبت على فلسطينيين خلال مسيرة "استفزازية" نظموها داخل البلدة القديمة في مدينة القدس.

وقال شهود عيان لمراسل الأناضول، إن المستوطنين "رددوا هتافات مسيئة للعرب والمسلمين، قبل أن يعتدوا على عدد من الشبان الفلسطينيين برشّهم برذاذ الفلفل، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بالاختناق".

بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية (خاصة)، أن "الشرطة اعتقلت 5 إسرائيليين في أعقاب اعتدائهم على الفلسطينيين داخل البلدة القديمة بالقدس، وأخضعتهم للتحقيق، قبل أن تفرج عنهم".

وتشهد القدس الشرقية توتراً شديداً إثر سماح الحكومة الإسرائيلية الخميس الماضي، لـ "مسيرة الأعلام" التي شارك فيها أعضاء بالحكومة والكنيست، بالمرور من باب العامود والحي الإسلامي في البلدة القديمة وسط هتافات مسيئة ومعادية للفلسطينيين والعرب.

وخلال "مسيرة الأعلام" نظم مستوطنون في البلدة القديمة وعند باب العامود رقصات مع التلويح بالأعلام الإسرائيلية، ونفذوا اعتداءات على الفلسطينيين.

وتتزامن اقتحامات السبت مع احتفال إسرائيل بالذكرى السنوية الـ56 لاحتلالها القدس الشرقية، وفق التقويم العبري.

في حين يتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بضمّها إليها في 1981.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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