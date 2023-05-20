اعتدى عشرات المستوطنين الإسرائيليين السبت على فلسطينيين خلال مسيرة "استفزازية" نظموها داخل البلدة القديمة في مدينة القدس.

وقال شهود عيان لمراسل الأناضول، إن المستوطنين "رددوا هتافات مسيئة للعرب والمسلمين، قبل أن يعتدوا على عدد من الشبان الفلسطينيين برشّهم برذاذ الفلفل، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بالاختناق".

بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية (خاصة)، أن "الشرطة اعتقلت 5 إسرائيليين في أعقاب اعتدائهم على الفلسطينيين داخل البلدة القديمة بالقدس، وأخضعتهم للتحقيق، قبل أن تفرج عنهم".

وتشهد القدس الشرقية توتراً شديداً إثر سماح الحكومة الإسرائيلية الخميس الماضي، لـ "مسيرة الأعلام" التي شارك فيها أعضاء بالحكومة والكنيست، بالمرور من باب العامود والحي الإسلامي في البلدة القديمة وسط هتافات مسيئة ومعادية للفلسطينيين والعرب.

وخلال "مسيرة الأعلام" نظم مستوطنون في البلدة القديمة وعند باب العامود رقصات مع التلويح بالأعلام الإسرائيلية، ونفذوا اعتداءات على الفلسطينيين.

وتتزامن اقتحامات السبت مع احتفال إسرائيل بالذكرى السنوية الـ56 لاحتلالها القدس الشرقية، وفق التقويم العبري.

في حين يتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بضمّها إليها في 1981.