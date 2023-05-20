للأسبوع العشرين على التوالي، تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في أنحاء إسرائيل السبت ضد خطة "إصلاح القضاء" التي تعمل الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو على إقرارها.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية (خاصة)، أن "عشرات آلاف الإسرائيليين تظاهروا في أنحاء البلاد، وذلك للأسبوع العشرين على التوالي".

وحسب الصحيفة، نظمت تظاهرات مركزية في مدينة تل أبيب (وسط)، وبئر السبع (جنوب)، وحيفا (شمال).

وتحت وطأة إضرابات وتظاهرات حاشدة، أعلن نتنياهو نهاية مارس/آذار الماضي، تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) التي بدأت في 30 أبريل/نيسان الماضي وتستمر 3 أشهر، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال وقتها إنه "لن يتخلى عنها".

وتحدّ الخطة المثيرة للجدل من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة.

وفور تعليق الخطة، أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بدء استضافة جلسات حوار بين أحزاب الائتلاف والمعارضة لتقريب وجهات النظر، إلا أنها لم تحقق غايتها.

وتقول المعارضة على لسان قادتها وأبرزهم يائير لابيد رئيس الوزراء السابق، إن الخطة بشكلها الحالي بمثابة "نهاية الديمقراطية" وبداية "عهد ديكتاتوري" في إسرائيل وتصفها بـ"الانقلاب السلطوي"، فيما يؤكد نتنياهو أن خطته تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (القضائية والتنفيذية والتشريعية).