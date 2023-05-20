دافع البرلماني الكويتي، محمد براك المطير عن الدولة العثمانية ودورها في حماية الأمة الإسلامية خلال فترة حكمها.

وأكد المطير في تغريدة على تويتر، السبت، أن "الخلافة العثمانية حامية الإسلام والمسلمين على مدى ستة قرون".

وأضاف أنه لا أحد "يملك تزوير تاريخ الخلافة العثمانية الناصع أو تلويث سمعتها أو الحط من مكانتها ممن استباح الدماء، وانتهك الأعراض، وسلب الأموال، وروع الآمنين، وهدم المنازل، وهَجَّرَ الأبرياء".

والجمعة، تهجم رئيس النظام السوري بشار الأسد، على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعلى الدولة العثمانية خلال كلمة له بالقمة العربية التي عقدت بمدينة جدة السعودية