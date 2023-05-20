سياسة
1 دقيقة قراءة
برلماني كويتي رداً على الأسد: الخلافة العثمانية حامية الإسلام والمسلمين
أكد البرلمان الكويتي، محمد براك المطير، أن الدولة العثمانية كانت حامية للإسلام والمسلمين على مدى ستة قرون، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأحد تشويه تاريخ الدولة العثمانية.
برلماني كويتي رداً على الأسد: الخلافة العثمانية حامية الإسلام والمسلمين
نائب رئيس البرلمان الكويتي رداً على الأسد: لا يمكن لأحد تشويه تاريخ الدولة العثمانية   / صورة: AP
20 مايو 2023

دافع البرلماني الكويتي، محمد براك المطير عن الدولة العثمانية ودورها في حماية الأمة الإسلامية خلال فترة حكمها.

وأكد المطير في تغريدة على تويتر، السبت، أن "الخلافة العثمانية حامية الإسلام والمسلمين على مدى ستة قرون".

وأضاف أنه لا أحد "يملك تزوير تاريخ الخلافة العثمانية الناصع أو تلويث سمعتها أو الحط من مكانتها ممن استباح الدماء، وانتهك الأعراض، وسلب الأموال، وروع الآمنين، وهدم المنازل، وهَجَّرَ الأبرياء".

والجمعة، تهجم رئيس النظام السوري بشار الأسد، على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعلى الدولة العثمانية خلال كلمة له بالقمة العربية التي عقدت بمدينة جدة السعودية

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us