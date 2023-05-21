نفت الرئاسة الأوكرانية الأحد سيطرة روسيا على كامل مدينة باخموت الواقعة في مدينة دونيتسك (شرق).

جاء ذلك عقب تصريح الرئيس فولوديمير زيلينسكي صباح اليوم بأنه "لم يتبقَّ شيء من المدينة" وهو ما اعتبرته وسائل إعلام إقراراً بخسارة المدينة لصالح الجيش الروسي.

وأوضح المتحدث باسم الرئيس الأوكراني سيرغي نيكيفوروف على فيسبوك أن زيلينسكي لم يقر بسيطرة الروس على باخموت.

وكتب نيكيفوروف: "سؤال المراسل كان: الروس قالوا إنهم سيطروا على باخموت، وكان رد الرئيس زيلنسكي: لا أعتقد ذلك".

وأضاف: "بهذه الطريقة نفى الرئيس الاستيلاء على باخموت".

روسيا تؤكد السيطرة

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على كامل مدينة باخموت.

وقالت الوزارة على تويتر: "نتيجة للأعمال الهجومية لوحدات فاغنر وبدعم مدفعي وجوي من الجيش الروسي، جرى استكمال تحرير أرتيوموفسك (باخموت)".

كما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ القوات على الاستيلاء على باخموت.

وكانت الوزارة قالت في بيان السبت إن القوات الروسية بسطت سيطرتها الكاملة على مدينة باخموت شرق أوكرانيا.

وسيمثل الاستيلاء على باخموت التي تشير إليها روسيا باسم أرتيوموفسك الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، في حال تأكد، أول انتصار كبير لموسكو في الصراع منذ أكثر من عشرة أشهر.

وقادت قوات من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة الهجوم على المدينة التي لحق بها دمار شديد.

وقال رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين سابقاً إن قواته طردت الأوكرانيين أخيراً من آخر منطقة مأهولة داخل المدينة، ونفت كييف ما ذكره بريغوجين.

مساعدات عسكرية

في غضون ذلك وتزامناً مع لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في هيروشيما، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد عن حزمة أسلحة أمريكية جديدة لكييف.

وقال بايدن إن الحزمة ستشمل "ذخائر ومدفعية وآليات مدرعة" بعد أيام من إعطائه الضوء الأخضر للحلفاء لتسليم مقاتلات F-16 المتطورة لأوكرانيا.