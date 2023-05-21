أعلنت حكومة السلفادور عبر تويتر أن 12 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب عدد غير محدد في تدافع بملعب كرة قدم يوم السبت.

وتوقفت مواجهة "أليانز" أمام نادي "ديبورتيفو إف.ايه.إس" في الدوري المحلي التي أقيمت بملعب كوسكاتلان في العاصمة سان سالفادور مساء أمس السبت بعدما وقع تدافع في قطاع بالاستاد الذي يتسع لأكثر من 44 ألف مشجع.

وقال الاتحاد عبر تويتر: "يعرب اتحاد كرة القدم في السلفادور عن أسفه الشديد إزاء الأحداث التي وقعت بملعب كوسكاتلان. ويعرب الاتحاد عن تضامنه مع أقارب المتضررين والمتوفين في الحادث".

وأضاف الاتحاد في التغريدة أنه سيطلب على الفور تقريراً بشأن الحادث.