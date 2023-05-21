سياسة
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مباراة كرة قدم تتحول إلى "مأساة".. 12 قتيلاً بتدافع داخل ملعب في السلفادور
لقي السبت 12 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون إثر حادث تدافع بملعب لكرة القدم في العاصمة سان سالفادور.
مباراة كرة قدم تتحول إلى "مأساة".. 12 قتيلاً بتدافع داخل ملعب في السلفادور
12 قتيلاً على الأقل إثر حادث تدافع بملعب كرة قدم في سلفادور / صورة: AFP
21 مايو 2023

أعلنت حكومة السلفادور عبر تويتر أن 12 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب عدد غير محدد في تدافع بملعب كرة قدم يوم السبت.

وتوقفت مواجهة "أليانز" أمام نادي "ديبورتيفو إف.ايه.إس" في الدوري المحلي التي أقيمت بملعب كوسكاتلان في العاصمة سان سالفادور مساء أمس السبت بعدما وقع تدافع في قطاع بالاستاد الذي يتسع لأكثر من 44 ألف مشجع.

وقال الاتحاد عبر تويتر: "يعرب اتحاد كرة القدم في السلفادور عن أسفه الشديد إزاء الأحداث التي وقعت بملعب كوسكاتلان. ويعرب الاتحاد عن تضامنه مع أقارب المتضررين والمتوفين في الحادث".

وأضاف الاتحاد في التغريدة أنه سيطلب على الفور تقريراً بشأن الحادث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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