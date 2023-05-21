سياسة
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فلسطين: المساس بالأقصى لعب بالنار يدفع المنطقة إلى "حرب دينية"
اعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى يدفع المنطقة إلى "حرب دينية"، ودعا المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية لتدخل "فوري".
فلسطين: المساس بالأقصى لعب بالنار يدفع المنطقة إلى "حرب دينية"
أبو ردينة: المساس بالمسجد الأقصى لعب بالنار وسيدفع المنطقة إلى حرب دينية لا تُحمد عقباها، ستمس الجميع / صورة: AFP
21 مايو 2023

قالت الرئاسة الفلسطينية الأحد إن المساس بالأقصى "لعب بالنار" يدفع المنطقة إلى "حرب دينية"، داعية لتدخل "فوري" من المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، تعقيباً على اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، صباح الأحد.

وقال أبو ردينة: "المساس بالمسجد الأقصى لعب بالنار وسيدفع المنطقة إلى حرب دينية لا تُحمد عقباها، ستمس الجميع".

وأضاف: "ما جرى اليوم خطير ويستدعي من المجتمع الدولي وتحديداً الإدارة الأمريكية التي تطالب بالحفاظ على الوضع القائم في القدس، التحرك الفوري".

وتابع أبو ردينة بأن اقتحام بن غفير لساحات المسجد الأقصى "اعتداء سافر على المسجد الأقصى، وستكون له تداعيات خطيرة".

وأضاف: "محاولات بن غفير وأمثاله من المتطرفين لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى مدانة ومرفوضة وستبوء بالفشل، وشعبنا الفلسطيني سيكون لها بالمرصاد".

واعتبر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أن دخول بن غفير "في ساعة مبكرة مثل اللصوص إلى ساحة المسجد الأقصى لن يغير من الواقع ولن يفرض سيادة إسرائيلية عليه".

وهذه هي المرة الثانية التي يقتحم فيها بن غفير المسجد الأقصى منذ تشكيل حكومة نتنياهو في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وانتشرت عناصر الشرطة الإسرائيلية في ساحات الأقصى، وأبعدوا المصلين عن مسار اقتحامات بن غفير والمستوطنين للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وفق شهود عيان.

وتشهد القدس الشرقية توتراً شديداً إثر سماح الحكومة الإسرائيلية الخميس لـ"مسيرة الأعلام" بالمرور من باب العامود والحي الإسلامي في البلدة القديمة وسط هتافات مسيئة ومعادية ضد الفلسطينيين والعرب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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