يواصل الناخبون الأتراك المقيمون في الخارج، الأحد، الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

وتوجه الناخبون في الخارج في العديد من الدول، الأحد، إلى صناديق الاقتراع من أجل التصويت.

ففي إستونيا بدأت عملية التصويت، صباح الأحد، بالعاصمة تالين اعتباراً من الساعة 8:00 حسب التوقيت المحلي، ومن المقرر أن تستمر حتى الساعة 22:00 من مساء اليوم، حيث حُدّدت عملية الاقتراع بيوم واحد فقط.

وفي كوسوفا توجه الناخبون الأتراك إلى سفارة بلادهم في بريشتينا والقنصلية العامة التركية في بريزرين، للإدلاء بأصواتهم اعتباراً من الساعة 08:00 من صباح الأحد.

ومن المقرر أن تتواصل عملية تصويت الناخبين الأتراك في كوسوفو، حتى الساعة 22:00 من مساء اليوم.

أما في البرتغال، فقد شهدت السفارة التركة في ليزبون، إقبال المغتربين الأتراك للإدلاء بأصواتهم اعتباراً من صباح الأحد، حيث شكلوا طوابير أمام مبنى السفارة.

ومن المقرر أن تتواصل عملية تصويت الناخبين الأتراك في البرتغال، حتى الساعة 22:00 من مساء اليوم.

وفي 14 مايو الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح "تحالف أتا" (الأجداد) سنان أوغان، والمرشح المنسحب زعيم حزب البلد محرم إنجه.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليجدار أوغلو في 28 مايو لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.

وحصل أردوغان على 49.52% من أصوات الناخبين، فيما نال كليجدار أوغلو 44.88%، وسنان أوغان 5.17%، ومحرم إنجه (المنسحب) 0.43%، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات الجمعة.