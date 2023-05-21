يستقبل متحف "وان" شرقي تركيا سنوياً آلاف الزوار المحليين والأجانب من خلال عرضه أكثر من ألفين و800 قطعة أثرية نادرة، تنتمي إلى عصور تاريخية عديدة، بخاصة حضارة "أورارتو" التي ازدهرت في منطقة الأناضول بين القرنين التاسع والسابع قبل الميلاد.

المتحف المشيد شمال قلعة وان التاريخية على مساحة 50 ألف متر مربع، منها 13 ألف متر مربع مساحة مغلقة، يحتوي على قطع أثرية مهمة تشكل ذاكرة تاريخية لولاية وان ومحيطها.

ويسعى المتحف لأخذ الزوار المحليين والأجانب في رحلة شيقة إلى الماضي، عبر عرضه القطع الأثرية، وممراته المرتبة وفق العصور التاريخية المختلفة.

متحف عالمي

وقال مدير الثقافة والسياحة في ولاية وان أرول أوصلو إن المتاحف تلعب دوراً مهماً للغاية في نقل آثار التراث العالمي من الماضي إلى المستقبل.

وذكر أوصلو أن مبنى متحف وان المؤسَّس مطلع العهد الجمهوري جرى إدراجه ضمن أملاك مديرية الثقافة والسياحة في ولاية وان اعتباراً من عام 1972.

وذكر أن المبنى القديم للمتحف أصيب بأضرار بالغة جراء الزلزالين اللذين ضربا ولاية وان في 23 أكتوبر/تشرين الأول و9 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011 وبلغت شدتهما 7.2 و5.6 درجة.

وأضاف: "عام 2019 جرى افتتاح المبنى الجديد للمتحف شمال القلعة التاريخية، وجرى بناؤه وفق معايير عالمية ويتكون من 23 قاعة بدأت استقبال الزوار من عام 2019".

وتابع: "يعرض المتحف مجموعة ثرية من القطع الأثرية التي ترجع إلى العصر الأورارتي. يمكننا القول إنه المتحف الوحيد في العالم الذي يوثق للحضارة الأورارتية ويأخذ الزوار في رحلة تاريخية ممتعة".

45 ألف قطعة أثرية

وأوضح أوصلو أن المتحف يوثق الذاكرة التاريخية لوان والولايات المجاورة لها، من خلال مجموعة غنية من القطع الأثرية التي توثق لمختلف المراحل التاريخية.

وقال: "لدينا مجموعة غنية من القطع الأثرية تزيد على 45 ألف قطعة قابلة للعرض. مع ذلك فإن عدد القطع المعروضة في المتحف حالياً تبلغ أكثر من ألفين و800 قطعة أثرية نادرة".

وأردف: "عام 2023 استضاف المتحف ما يقرب من 60 ألف زائر. ومع بدء موسم الصيف، نأمل ازدياد عدد الزوار مع تزايد الحركة السياحية في ولاية وان".

أوقات ممتعة

"أوزدن بشق" التي جاءت إلى متحف وان قادمة من إسطنبول، قالت إنها تزور المتحف للمرة الأولى، وإنها أعجبت أيما إعجاب بمقتنياته وقطعه الأثرية التي توثق لمختلف العصور التاريخية.

وذكرت بشق: "زرت العديد من المتاحف في تركيا، لكنني وجدت ضالتي في هذا المتحف الرائع. إنه ممتع للغاية ويجمع نفائس القطع الأثرية التي توثق لتاريخ منطقة الأناضول وبخاصة حضارة أورارتو".