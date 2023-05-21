أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة.

جاء ذلك في بيان للخارجية التركية الأحد حول اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى برفقة قوات الأمن الإسرائيلية.

وقالت الخارجية:" ندين بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي برفقة قوات الأمن للحرم القدسي الشريف بتاريخ 21 مايو/أيار، والذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".

وأكدت أنه "من غير المقبول أبداً تحدي أعضاء الحكومة الإسرائيلية المكانة التاريخية للحرم الشريف، والانخراط بممارسات مستفزة وفاشية".​​​​​​​

وأضافت: "ندعو الحكومة الإسرائيلية مجدداً للوقف الفوري لأي عمل استفزازي ينتهك الوضع التاريخي للحرم الشريف المستند إلى القانون الدولي والتصرف بمسؤولية".

واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الأحد باحة المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الوزير اليميني اقتحم الأقصى بعلم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، مشيرة إلى أن نتنياهو أُخطر بهذا الاقتحام الخميس الماضي "ولم يحاول منعه".

يشار إلى أن بن غفير كان اقتحم الأقصى غير مرة خلال السنوات الماضية، في مسعى لتأكيد "السيادة الإسرائيلية على المكان"، على حد تعبيره.