سياسة
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الأمم المتحدة توثق نزوح عشرات آلاف المدنيين جراء الاشتباكات غرب دارفور
قالت الأمم المتحدة إن 85 ألف شخص في مدينة الجنينة بالسودان نزحوا جراء الاشتباكات المتواصلة بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، إذ بات المدنيون غير قادرين على شراء المواد الغذائية الأساسية وسط تعطل الخدمات العامة وتعرض عديد من المرافق للهجوم والنهب.
الأمم المتحدة توثق نزوح عشرات آلاف المدنيين جراء الاشتباكات غرب دارفور
الأمم المتحدة: نزوح 85 ألف شخص في مدينة الجنينة بالسودان / صورة: AFP
21 مايو 2023

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، نزوح 85 ألف شخص في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور غربي السودان جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات "الدعم السريع".

وقال مكتب المنظمة الدولية للشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان: "بحسب ما ورد تم إحراق جميع المواقع الـ86 للنازحين في جميع أنحاء مدينة الجنينة، ما أجبر أكثر من 85 ألف على النزوح في الأحياء الواقعة في الأجزاء الشمالية من المدينة".

وأضاف أن جميع أسواق المدينة دُمرت، وبات المدنيون غير قادرين على شراء المواد الغذائية الأساسية، كما أن شبكة الكهرباء معطلة مما أوقف معظم نقاط توفير المياه.

كما أفاد بتعرض عديد من مباني المنظمات الإنسانية للهجوم والنهب، مما حد بشدة من وصول المدنيين إلى المساعدة والخدمات، بالإضافة إلى صعوبة وصول الأطباء إلى الجرحى لتقديم المساعدة أو رفع الجثث.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، يشهد السودان اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) تشمل العاصمة الخرطوم ومدناً أخرى شمالي وغربي البلاد.

وأشاد المكتب الأممي باتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية الموقع السبت في السعودية، وتوافق طرفي النزاع على تسهيل المرور الأمن للجهات الفاعلة الإنسانية والسلع، مما يسمح بتدفق البضائع دون عوائق إلى المحتاجين.

وليل السبت-الأحد، أعلنت السعودية والولايات المتحدة دخول هدنة جديدة في السودان حيز التنفيذ مساء غد الاثنين على أن تستمر لمدة أسبوع، فضلا عن استمرار محادثات طرفي النزاع في جدة في محاولة للتوصل إلى وقف دائم للقتال وحل النزاع بالحوار.

وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن عدد ضحايا المعارك في السودان بلغ 705 قتلى و5287 جريحاً، بينهم 203 قتلى و3254 جريحاً في ولاية الخرطوم.

كما قُتل 280 شخصاً وأصيب 160 آخرون في اشتباكات بالجنينة، في 15مايو/أيار الجاري إثر هجوم مليشيا مسلحة ترتدي زي قوات "الدعم السريع"، حسب نقابة أطباء السودان (غير حكومية).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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