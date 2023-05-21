سياسة
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بايدن يعلن تقديم أسلحة إضافية لكييف..  وشرط وحيد لاستخدام مقاتلات F-16
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تزامناً مع لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قمة مجموعة السبع بهيروشيما اليابانية، لافتاً إلى أن كييف إن حصلت على طائرات F-16 فلن تستخدمها في مهاجمة الأراضي الروسية.
بايدن يعلن تقديم أسلحة إضافية لكييف..  وشرط وحيد لاستخدام مقاتلات F-16
بايدن يعلن حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا / صورة: AFP
21 مايو 2023

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تزامناً مع لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قمة مجموعة السبع بهيروشيما اليابانية.

وقال بايدن إنّ الحزمة ستشمل "ذخائر ومدفعية وآليات مدرعة"، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية، منها قناة الحرة.

كما أشار إلى أن نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أكد له أن بلاده لن تستخدم مقاتلات F-16 لمهاجمة الأراضي الروسية.

وقال خلال مؤتمر صحفي في هيروشيما اليابانية التي زارها لحضور قمة مجموعة السبع الصناعية إن زيلينسكي أعطى الولايات المتحدة "تأكيداً قاطعاً" بأن كييف لن تستخدم طائرات F-16 لمهاجمة الأراضي الروسية، وفق ما نقلت وكالة اسوشييتد برس.

ويأتي إعلان الحزمة الجديدة بعد أيام على إعطائه الضوء الأخضر لحلفاء واشنطن لتسليم مقاتلات F-16 المتطورة إلى أوكرانيا، وهو ما أثار غضب موسكو التي حذرت من "مخاطر مهولة" حال فعل ذلك.

وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن تفاصيل حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه الحزمة تمثل مساعدة أمنية إضافية لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية الحيوية لأوكرانيا.

ولفتت إلى أن هذه الحزمة تعد السحب الثامن والثلاثين لإدارة بايدن للمعدات العسكرية من مخزونات وزارة الدفاع منذ أغسطس/آب 2021.

وأوضح البيان أن قيمة الحزمة الجديدة تصل إلى 375 مليون دولار، وتشمل ذخيرة لأنظمة "هيمارس"، وقذائف مدفعية ومركبات مدرعة وغيرها.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، شنت روسيا هجوماً في أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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