أدانت كل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس عقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعي الأحد داخل أحد أنفاق ساحة البراق في القدس الشرقية المحتلة، بمناسبة ذكرى احتلال المدينة قبل 56 عاماً.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إن "إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يشجعها على التمادي في عمليات ضم وتهويد القدس".

وأضافت الخارجية أن الاجتماع جزء من سياسة إسرائيل "لتكريس ضم القدس وتهويدها وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني لإغلاق الباب نهائياً أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".

ورفضت "أي قرارات تعتمدها الحكومة الإسرائيلية في هذا الاجتماع الاستفزازي بشأن رصد مزيد من الميزانيات للاستيطان في القدس أو قرارات لبناء وحدات استيطانية جديدة لتعزيز سيطرتها وفرض سيادتها على المدينة المقدسة".

وشددت على أن "جميع إجراءات وسياسات الاحتلال تجاه القدس باطلة وغير شرعية ولا تنشئ أي حق لإسرائيل في ضم القدس أو السيادة عليها".

فيما رأت وزارة شؤون القدس، في بيان، أن هذا الاجتماع "يستدعي من المجتمع الدولي الانتقال من الأقوال إلى الأفعال في التعامل مع الانتهاكات المستمرة للمقدسات في القدس قبل فوات الأوان".

واعتبر المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم عبر بيان الاجتماع "تصعيد خطير للحرب الدينية التي يشنها الاحتلال على المدينة المقدسة، ومحاولة لتزوير هوية القدس، وهو ما يشكل عدواناً صارخاً على شعبنا وأمتنا".

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إنه "بمناسبة الذكرى الـ56 للاستيلاء على القدس الشرقية وضمها، عقدت حكومة بنيامين نتنياهو اجتماعاً احتفالياً في أنفاق البراق (الحائط الغربي وفقا للتسمية الإسرائيلية) بعد ست سنوات من اجتماع مماثل في 2017".

ووفقا لقناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية فإنه "من المتوقع أن توافق الحكومة في الاجتماع على ميزانية نحو 17 مليون شيكل (4.66 ملايين دولار) لتطوير وبناء أنفاق الحائط الغربي من بين أمور أخرى لصالح الكشف عن مكتشفات أثرية والحفاظ عليها وتحسين البنية التحتية في المنطقة".

ويترأس نتنياهو حكومة تضم أحزاباً من أقصى اليمين الديني والقومي، تسملت مهامها في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرار ات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.

وفي هذه الأيام تحتفل إسرائيل بالذكرى السنوية الـ56 لاحتلال القدس الشرقية، وفقاً للتقويم العبري.