سياسة
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شُيّد في شهرَين.. أردوغان يفتتح مستشفى بولاية هاطاي المتضررة من الزلازل
افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستشفى "دفنة" الحكومي في ولاية هاطاي المتضررة من الزلازل، مؤكداً أن حكومته لا تبني سياساتها على مصالح ضيقة ولا تميز بين أطياف الشعب، إذ تتحدث الإنجازات عن نفسها في كل تركيا.
شُيّد في شهرَين.. أردوغان يفتتح مستشفى بولاية هاطاي المتضررة من الزلازل
بني خلال 60 يوماً.. أردوغان يفتتح مستشفى الزلزال / صورة: AA
21 مايو 2023

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد في حفل افتتاح مستشفى "دفنة" الحكومي الذي اكتمل بناؤه خلال 60 يوماً في ولاية هاطاي المتضررة من الزلازل.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال الحفل إن مستشفى دفنة الحكومي سيبدأ استقبال المرضى اعتباراً من الاثنين.

وأضاف أردوغان "بدأنا إعادة بناء مدينة أنطاكية من الألف إلى الياء، إضافة إلى 27 ألف وحدة سكنية وآلاف المنازل في القرى والأرياف كما نتعهد ببناء 250 ألف وحدة سكنية أخرى في هاطاي".

وقال مخاطباً حشداً من متضرري الزلازل في الولاية: "لا نبني سياستنا على مصالح ضيقة ولن نميز بين أطياف شعبنا. إنجازاتنا تتحدث عن نفسها في كل تركيا فنحن لا نقدم وعوداً فقط".

وتابع: "كنا معكم بكامل إمكانيات الدولة من عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض إلى أن بدأنا بناء الوحدات السكنية، إذ كانت منظمات المجتمع المدني وعلى رأسهم آفاد، موجودة منذ اليوم الأول، فضلاً عن جميع نواب ومسؤولي حزب العدالة والتنمية".

وأكد "ثقافتنا تعلمنا ألا نمن على الأشخاص الذين نقدم لهم المساعدة".

وفي 24 مارس/آذار الماضي، وضع أردوغان حجر أساس المستشفى الواقع في قضاء دفنة التابع لهاطاي عقب الزلازل المدمرة التي وقعت في 6 فبراير/شباط 2023.

ويحتوي مستشفى دفنة على 300 سرير عادي، و80 سرير عناية مركزة، و12 غرفة عمليات ومن المقرر أن يقدم المستشفى خدماته للمواطنين في جميع التخصصات الطبية. وصممت جميع غرف المستشفى بطريقة تتيح تحويلها إلى غرف للعناية المركزة عبر بنية تحتية تقنية مميزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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