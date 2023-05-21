سياسة
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أكار: سنواصل عملياتنا بحزم حتى تحييد آخر إرهابي
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن مكافحة الإرهاب تعتبر من أكبر التحديات أمام تركيا مؤكداً تواصُل مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي، مضيفاً أن القوات التركية حيدت 37 ألفاً و860 إرهابياً منذ 24 يوليو/تموز 2015.
أكار: سنواصل عملياتنا بحزم حتى تحييد آخر إرهابي
أكار: لن نوقف مكافحة الإرهابين حتى تحييد آخرهم / صورة: AA
21 مايو 2023

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الأحد إن بلاده لن توقف مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أكار في "مؤتمر مكافحة الإرهاب وسوريا" بمدينة إسطنبول.

وأكد أن "مكافحة الإرهاب تعتبر من أكبر التحديات أمام تركيا القوية والعظيمة"، وأن بلاده تواصل مكافحة الإرهاب بحزم كبير.

وأشار في هذا الإطار إلى مواصلة الجيش التركي عملياته ضد الإرهابيين في شمال العراق وسوريا وملاحقة فلول الإرهاب.

وأضاف: "لن تقف مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي، والجيش التركي يواصل دفن الإرهابيين في الحفر والمخابئ التي حفروها".

وأكد أكار تحييد القوات التركية 37 ألفاً و860 إرهابياً منذ 24 يوليو/تموز 2015، بمن فيهم 6 إرهابيين في منطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا (الأحد)، مشيراً إلى أن الجيش التركي يواصل مكافحة الإرهاب انطلاقاً من مبدأ "هدفنا الإرهاب حيث كان".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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