سياسة
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قبل الهدنة بساعات.. تجدد الاشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" في الخرطوم
تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مساء الاثنين، فيما أعلنت "الدعم السريع" ترحيبها باتفاق جدة لوقف إطلاق النار، مؤكدة التزامها بنوده تماماً.
قبل الهدنة بساعات.. تجدد الاشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" في الخرطوم
الخرطوم.. تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع / صورة: AFP
21 مايو 2023

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" الأحد في العاصمة الخرطوم، قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مساء الاثنين.

وأفاد شهود عيان للأناضول بأن اشتباكات "عنيفة" تدور في مدينة أم درمان غربي العاصمة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.

فيما ذكر آخرون أن اشتباكات بين الجيش والدعم السريع اندلعت في أحياء جنوبي الخرطوم وشرقها مع تحليق مكثف للطيران الحربي.

وأضاف الشهود أن أحياء جنوبي الخرطوم دوت فيها أصوات انفجارات قوية اهتزت لها البيوت.

من جهتها، أعلنت قوات الدعم السريع في السودان الأحد ترحيبها باتفاق جدة "وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية"، مؤكدة التزامها التام وقف إطلاق النار ابتداء من مساء الاثنين.

وقالت في بيان: "نرحب بالتوقيع على اتفاق جدة بشأن وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية لتسهيل وصول المساعدات للمدنيين، وصيانة وتشغيل مرافق المياه والكهرباء والاتصالات".

وأضاف البيان: "نؤكد التزامنا التام وقف إطلاق النار ابتداء من مساء الاثنين، والعمل على تسهيل ايصال المساعدات الانسانية وفتح الممرات للمدنيين وتقديم كل ما من شأنه تخفيف معاناة شعبنا".

وتابع: "نحن اليوم أكثر إصراراً وعزيمة على ضرورة كسر هذه الحلقة الشريرة (...) ومصممون على تنفيذ برنامج الإصلاح الأمني والعسكري من أجل تحقيق الاستقرار في بلادنا".

وتأتي الاشتباكات بعد يوم من التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية بين الطرفين في مدينة جدة السعودية برعاية أمريكية-سعودية.

وليل السبت-الأحد، أعلنت السعودية والولايات المتحدة دخول هدنة جديدة في السودان حيز التنفيذ مساء غد الاثنين على أن تستمر لمدة أسبوع، فضلاً عن استمرار محادثات طرفي النزاع في جدة في محاولة للتوصل إلى وقف دائم للقتال وحل النزاع بالحوار.

والجمعة، أعلنت الأمم المتحدة أن عدد ضحايا المعارك في السودان بلغ 705 قتلى و5287 جريحاً، بينهم 203 قتلى و3254 جريحاً في ولاية العاصمة الخرطوم.

ويشهد السودان، منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تشمل العاصمة الخرطوم ومدناً أخرى شمالي وغربي البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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