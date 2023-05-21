سياسة
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تركيا.. بدء تسليم المنازل إلى منكوبي الزلازل في أكتوبر المقبل
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته ستبدأ تسليم المنازل الدائمة إلى منكوبي الزلازل بدءاً من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، واعداً المتضررين بالعمل الدؤوب ليلاً ونهاراً حتى إيوائهم جميعاً في منازلهم وأماكن أعمالهم الجديدة.
تركيا.. بدء تسليم المنازل إلى منكوبي الزلازل في أكتوبر المقبل
أردوغان: نبدأ تسليم المنازل الدائمة إلى منكوبي الزلزال في أكتوبر / صورة: AA
21 مايو 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد إن حكومته ستبدأ تسليم المنازل الدائمة إلى منكوبي الزلازل بدءاً من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

إعلان أردوغان جاء في خطاب ألقاه بولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد، ضمن جولة شملت عدة ولايات متضررة من زلازل ضربت المنطقة في فبراير/شباط الماضي.

وأشار أردوغان إلى تسليم حكومته منازل ريفية إلى منكوبي الزلازل في عيد الفطر الماضي، وأوضح في هذا الإطار مدى السرعة الكبيرة في أعمال إعادة إعمار المناطق المتضررة.

وأضاف: "بإذن الله تعالى سنبدأ تسليم المنازل الدائمة (إلى المنكوبين) اعتباراً من أكتوبر– نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".

وفي هذا السياق أكد الرئيس التركي أن هدف حكومته إحياء المدن المتضررة من الزلازل بأقصى سرعة من خلال بناء 650 ألف منزل جديد بكل بناها التحتية والاجتماعية والثقافية، منها 319 ألفاً في غضون عام واحد وتسليمها لأصحابها.

ووعد المتضررين بالعمل الدؤوب ليلاً ونهاراً حتى إيواء جميع منكوبي الزلازل في منازلهم وأماكن أعمالهم الجديدة.

وقال: "ليطمئن مواطنونا فحقوق ومستقبل كل واحد منهم تحت ضماننا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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