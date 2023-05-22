أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر الاثنين، استشهاد 3 فلسطينيين جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة في نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة أن الشهداء الثلاثة هم محمد بلال زيتون (32 عاماً) وفتحي جهاد عبد السلام (30 عاماً) وعبد الله أبو حمدان (24 عاماً).

وأوضحت الوزارة أن الشاب أبو زيتون وصل إلى المستشفى مصاباً برصاصة في الرأس استشهد على أثرها، بعدما تركته قوات الاحتلال ينزف وعاقت وصول سيارات الإسعاف لمدة ساعة بعد استهدافه.

وفجر اليوم اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم بلاطة، وسط إطلاق كثيف للرصاص واندلاع مواجهات عنيفة، الأمر الذي أدّى إلى استشهاد الشبان الثلاثة، وإصابة ستة آخرين على الأقلّ، أحدهم إصابته خطيرة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما فجّرت قوات الاحتلال أحد المنازل (لعائلة أبو شلال) دون إبلاغ أصحاب المنازل المجاورة، مما أسفر عن إصابات بجروح جرَّاء تطاير شظايا الزجاج، كما ألحق التفجير أضراراً جسيمة بعدد من المنازل المحيطة.

من جانبه وصف الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اقتحام المخيم بأنه "مجزرة حقيقية"، موضحاً أنه "استمرار للحرب الشاملة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

ووصف أبو ردينة ما تتعرض له مدينة نابلس وقراها ومخيماتها بأنه "جريمة حرب كبرى وعقاب جماعي"، محمّلاً حكومة الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير والمستمر"، محذراً من أنه قد يجرّ الأوضاع إلى الانفجار.

من جانبها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانٍ انتهاكات قوات الاحتلال وجرائمها، التي كان آخرها اقتحام مخيم بلاطة.

واعتبر البيان أن هذه الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي "جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحقّ أبناء شعبنا بغطاء المستوى السياسي الإسرائيلي وموافقته".

وباقتحام اليوم ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين إلى 156 شهيداً منذ بداية العام الجاري، 36 منهم في قطاع غزة، وبينهم 26 طفلاً، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).